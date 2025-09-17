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Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6", 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе купить с доставкой в Москве
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Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6", 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе

19 Отзывы
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Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 1
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 2
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 3
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 4
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 5
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 6
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 7
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 8
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 9
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 10
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 11
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 12
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 13
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 14
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шаг цепи, дюйм
1/4 дюйм
Питание
аккумуляторная
  • Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 1
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  • Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 4
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  • Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 6
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  • Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 9
  • Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 10
  • Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 11
  • Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 12
  • Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 13
  • Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 14
  • Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6&quot;, 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700367
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
1/4 дюйм
Питание
аккумуляторная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х22х16
Вес, кг.
3.05

Описание товара Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6", 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе

пила цепная аккумуляторная бесщеточная deko dkchs 20v — это мощный и универсальный инструмент для пропилов в древесине и пластмассе. оснащена литий-ионным аккумулятором, обеспечивая стабильную работу и долгое время автономной работы. в комплекте идут два аккумулятора, шины и цепи, что делает ее незаменимой в мастерской или саду.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)


Теги товара: до 3 кг

Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6", 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
комплект полностью, но пока не пробовала, после отпишу. Вчера пользовалась, классная штука, очень довольна, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
пилит на ура, особенно порадовало , что есть смазка цепи
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла замечательно! Старая сильно растянулась, а у новой еще резцы новые и побольше!!
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Артем Н.

Достоинства:


Комментарий:
не смотря на свои размеры пилит на ура. плюс конечно запасная шина и цепи и всё в чумадане.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
отлично себя показала, дедал пропилы в брусе, нагрузка делал большую, выжил. из минусов быстро садятся акум. расход масла высокий, но для обычных, мелких работ вполне нормальная пригодная пила.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает пилит хорошо спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Сергей Солдатов

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок, сразу получателю. Пила отличная, пилит хорошо, набор радует... со слов обладателя!!!!! Фото, к сожалению, нет!!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Когда решили приобрести мини пилу очень долго выбирали, но когда увидели у соседей по огороду в деле долго не думая заказали и не сколько не пожелели .Остались довольны. Благодарим продавца.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Ремек Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила, рад что купил, данную вещь нужно иметь в хозяйстве.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Петр Б.

Достоинства:


Комментарий:
собрал . целиком в кейс не входит кожух мешает . пила отличная всё работает
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пила, если нужно бысто что-то быстро отпилить, самое то, с собой куда-брать на природу, компактная
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
sergei

Достоинства:


Комментарий:
хорошая пила, в хозяйстве, незаменимая вещь, уже и не вспомню, сколько с ней работал не вспомнишь, советую!
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Первый день работы. Все идеально. Если будут проблемы с пилой, то сразу дополню. Следите! Хотите сохранить саму цепь и заточку цепи, то Не давите сильно при работе.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
покупал не себе но конечный потребитель доволен из минусов надо часто натягивать цепь.авто подтяжка цепи была бы очень кстати
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая пила. пилит отлично, единственное что неудобно это цепь настраивать, падает постоянно, а так нормально
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Вячеслав Р.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась.Быстрая доставка.Аккумы тяжеленькие,не то что дешмановские пилы.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Кейс целый, пришла быстро, полный комплект. Собрал за 5 минут. Всё работает. Пилит хорошо. Заказом доволен.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пила рабочая, комплект полный, отец доволен и счастлив
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
покупал не себе, поэтому оценить, насколько хороша в использовании не могу. в сборке. простая. попробовал спилить пару тонких веток. справилась легко. соответствует описанию. комплект полный.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
1/4 дюйм
Питание
аккумуляторная
Страна производитель
Китай
Описание
пила цепная аккумуляторная бесщеточная deko dkchs 20v — это мощный и универсальный инструмент для пропилов в древесине и пластмассе. оснащена литий-ионным аккумулятором, обеспечивая стабильную работу и долгое время автономной работы. в комплекте идут два аккумулятора, шины и цепи, что делает ее незаменимой в мастерской или саду.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)


Теги товара: до 3 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
комплект полностью, но пока не пробовала, после отпишу. Вчера пользовалась, классная штука, очень довольна, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
пилит на ура, особенно порадовало , что есть смазка цепи
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла замечательно! Старая сильно растянулась, а у новой еще резцы новые и побольше!!
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Артем Н.

Достоинства:


Комментарий:
не смотря на свои размеры пилит на ура. плюс конечно запасная шина и цепи и всё в чумадане.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
отлично себя показала, дедал пропилы в брусе, нагрузка делал большую, выжил. из минусов быстро садятся акум. расход масла высокий, но для обычных, мелких работ вполне нормальная пригодная пила.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает пилит хорошо спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Сергей Солдатов

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок, сразу получателю. Пила отличная, пилит хорошо, набор радует... со слов обладателя!!!!! Фото, к сожалению, нет!!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Когда решили приобрести мини пилу очень долго выбирали, но когда увидели у соседей по огороду в деле долго не думая заказали и не сколько не пожелели .Остались довольны. Благодарим продавца.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Ремек Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила, рад что купил, данную вещь нужно иметь в хозяйстве.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Петр Б.

Достоинства:


Комментарий:
собрал . целиком в кейс не входит кожух мешает . пила отличная всё работает
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пила, если нужно бысто что-то быстро отпилить, самое то, с собой куда-брать на природу, компактная
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
sergei

Достоинства:


Комментарий:
хорошая пила, в хозяйстве, незаменимая вещь, уже и не вспомню, сколько с ней работал не вспомнишь, советую!
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Первый день работы. Все идеально. Если будут проблемы с пилой, то сразу дополню. Следите! Хотите сохранить саму цепь и заточку цепи, то Не давите сильно при работе.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
покупал не себе но конечный потребитель доволен из минусов надо часто натягивать цепь.авто подтяжка цепи была бы очень кстати
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая пила. пилит отлично, единственное что неудобно это цепь настраивать, падает постоянно, а так нормально
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Вячеслав Р.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась.Быстрая доставка.Аккумы тяжеленькие,не то что дешмановские пилы.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Кейс целый, пришла быстро, полный комплект. Собрал за 5 минут. Всё работает. Пилит хорошо. Заказом доволен.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пила рабочая, комплект полный, отец доволен и счастлив
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
покупал не себе, поэтому оценить, насколько хороша в использовании не могу. в сборке. простая. попробовал спилить пару тонких веток. справилась легко. соответствует описанию. комплект полный.


Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6", 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4770 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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