Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 20В, 2x4.0Ач
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700366
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х13
Вес, кг.
2
Описание товара Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 20В, 2x4.0Ач
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 20В, 2x4.0Ач — это инструмент для распиливания древесины и других материалов. Работает от литий-ионного аккумулятора с напряжением 20 В и емкостью 4.0 Ач. Длина шины составляет 12 дюймов, шаг цепи — 3/8 дюйма. Подходит для использования в мастерской или саду.
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Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 20В, 2x4.0Ач — это инструмент для распиливания древесины и других материалов. Работает от литий-ионного аккумулятора с напряжением 20 В и емкостью 4.0 Ач. Длина шины составляет 12 дюймов, шаг цепи — 3/8 дюйма. Подходит для использования в мастерской или саду.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 20В, 2x4.0Ач - стоимость товара 5400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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