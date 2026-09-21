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Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 купить с доставкой в Москве
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Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65

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Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 1
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 2
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 3
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 4
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 5
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 6
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 7
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 8
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 9
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 10
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 11
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 12
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 13
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 14
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 15
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 16
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 17
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 18
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 19
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 20
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 21
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 22
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 23
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 24
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 25
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 26
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 27
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 28
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 1
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 2
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 3
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 4
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 5
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 6
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 7
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 8
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 9
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 10
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 11
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 12
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 13
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 14
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 15
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 16
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 17
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 18
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 19
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 20
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 21
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 22
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 23
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 24
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 25
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 26
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 27
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 28
  • Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700358
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
пластик
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
12х7х7
Вес, г.
300

Описание товара Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65

Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65

Отзывы о товаре Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
пластик
Микрофон
да
Описание
Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65
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Xiaomi BHR6398GL IP-камера Outdoor Camera AW200, 1920x1080, 25 кадр/с, CMOS, 2 Мп, Wi-Fi 2,4 ГГц, microSD до 256Гб, IP65 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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