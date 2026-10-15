Tenda K4P-4TR Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры IT7-PRS и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700351
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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Влагозащищенная конструкция
ip66
Встроенный детектор движения
да
Дистанция ночной съемки
50 м
Количество камер
4
Количество каналов
4
Поддержка PoE
да
Разрешение
2560x1440
Разрешение камеры
4 Мп
Скорость передачи видео
25 кадр./сек
Тип камеры
цилиндрическая
Тип корпуса
пластик
Тип матрицы
CMOS
Тип объектива
4 мм
Фокусное расстояние
4 мм
Форматы сжатия видео
H.265, H.264
Размеры в упаковке, см
39х31х22
Вес, кг.
4.5
Описание товара Tenda K4P-4TR Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры IT7-PRS и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66
Tenda K4P-4TR Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры IT7-PRS и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66
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Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Влагозащищенная конструкция
ip66
Встроенный детектор движения
да
Дистанция ночной съемки
50 м
Количество камер
4
Количество каналов
4
Поддержка PoE
да
Разрешение
2560x1440
Разрешение камеры
4 Мп
Скорость передачи видео
25 кадр./сек
Тип камеры
цилиндрическая
Развернуть
Тип корпуса
пластик
Тип матрицы
CMOS
Тип объектива
4 мм
Фокусное расстояние
4 мм
Форматы сжатия видео
H.265, H.264
Tenda K4P-4TR Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры IT7-PRS и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66
Смотрите также: Блоки питания, Видеокамеры, Видеорегистраторы, Дополнительное оборудование
Смотрите также: Блоки питания, Видеокамеры, Видеорегистраторы, Дополнительное оборудование
Tenda K4P-4TR Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры IT7-PRS и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Tenda K4P-4TR Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры IT7-PRS и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66