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Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения купить с доставкой в Москве
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Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения

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Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 1
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 2
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 3
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 4
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 5
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 6
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 7
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 8
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 9
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 10
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 11
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 12
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 13
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 14
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 15
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 16
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 17
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 18
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 19
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 20
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 21
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 1
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 2
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 3
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 4
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 5
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 6
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 7
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 8
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 9
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 10
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 11
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 12
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 13
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 14
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 15
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 16
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 17
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 18
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 19
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 20
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 21
  • Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700341
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Встроенный детектор движения
да
ИК подсветка
да
Количество камер
8
Количество каналов
8
Особенности
бесшовный роуминг
Поддержка PoE
да
Разрешение
2560x1440
Разрешение камеры
4 Мп
Скорость передачи видео
25 кадр./сек
Тип камеры
купольная
Тип матрицы
CMOS
Размеры в упаковке, см
40х39х32
Вес, кг.
7.4

Описание товара Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения

Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения

Отзывы о товаре Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Встроенный детектор движения
да
ИК подсветка
да
Количество камер
8
Количество каналов
8
Особенности
бесшовный роуминг
Поддержка PoE
да
Разрешение
2560x1440
Разрешение камеры
4 Мп
Скорость передачи видео
25 кадр./сек
Тип камеры
купольная
Развернуть
Тип матрицы
CMOS
Описание
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения
Самовывоз
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Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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