Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700334
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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Беспроводные интерфейсы
wi-fi 4 (802.11n)
Влагозащищенная конструкция
ip66
Встроенный детектор движения
да
Дистанция ночной съемки
30 м
ИК подсветка
нет
Исполнение
уличная
Количество камер
4
Количество каналов
4
Микрофон
нет
Особенности
цифровой широкий динамический диапазон, компенсация контрового света, компенсация за яркие моменты (hlc)
Поддержка PoE
нет
Поддержка стандартов
h.264, h.265
Работа при низкой температуре
0°c ~ 40°c
Разрешение
2304x1296
Разрешение камеры
3 Мп
Сетевые протоколы
http, https, websockets, tcp/ip, ipv4, rtsp, udp, ntp, dhcp, dns, ddns
Скорость передачи видео
144 мб/с
Съемка в расширенном динамическом диапазоне
есть
Тип камеры
ip-камера
Тип матрицы
CMOS
Тип объектива
4 мм@f1.6
Тип связи
wi-fi
Фокусное расстояние
4 мм
Форматы сжатия видео
H.264, H.265
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
39х31х22
Вес, кг.
2.5
Описание товара Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Tenda
Тип товара
Беспроводные интерфейсы
wi-fi 4 (802.11n)
Влагозащищенная конструкция
ip66
Встроенный детектор движения
да
Дистанция ночной съемки
30 м
ИК подсветка
нет
Исполнение
уличная
Количество камер
4
Количество каналов
4
Микрофон
нет
Особенности
цифровой широкий динамический диапазон, компенсация контрового света, компенсация за яркие моменты (hlc)
Развернуть
Поддержка PoE
нет
Поддержка стандартов
h.264, h.265
Работа при низкой температуре
0°c ~ 40°c
Разрешение
2304x1296
Разрешение камеры
3 Мп
Сетевые протоколы
http, https, websockets, tcp/ip, ipv4, rtsp, udp, ntp, dhcp, dns, ddns
Скорость передачи видео
144 мб/с
Съемка в расширенном динамическом диапазоне
есть
Тип камеры
ip-камера
Тип матрицы
CMOS
Тип объектива
4 мм@f1.6
Тип связи
wi-fi
Фокусное расстояние
4 мм
Форматы сжатия видео
H.264, H.265
Цвет
белый
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66