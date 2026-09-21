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Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения купить с доставкой в Москве
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Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения

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Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 1
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 2
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 3
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 4
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 5
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 6
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 7
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 8
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 9
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 10
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 11
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 12
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 13
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 14
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 15
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 16
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 17
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 18
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 19
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 20
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 21
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 22
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 23
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 24
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 25
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 26
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 27
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 1
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 2
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 3
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 4
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 5
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 6
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 7
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 8
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 9
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 10
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 11
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 12
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 13
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 14
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 15
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 16
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 17
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 18
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 19
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 20
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 21
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 22
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 23
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 24
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 25
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 26
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 27
  • Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700320
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
пластик
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
150

Описание товара Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения

Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения

Отзывы о товаре Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
пластик
Микрофон
да
Описание
Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения
Самовывоз
Доставка
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Tenda IC7-PRS Купольная IP-камера, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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