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HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 купить с доставкой в Москве
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HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67

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HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 1
HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 2
HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 3
HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 4
HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 5
HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 6
HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 7
HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 1
  • HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 2
  • HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 3
  • HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 4
  • HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 5
  • HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 6
  • HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 7
  • HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700291
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
351

Описание товара HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67

HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67

Отзывы о товаре HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67
Самовывоз
Доставка
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HiWatch DS-T500L(2.8 mm) Уличная цилиндрическая аналоговая камера, 2960x1665, 5 Мп, CMOS, 20 кадр/с, до 20 м, IP67 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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