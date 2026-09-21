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HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 купить с доставкой в Москве
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HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66

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HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 1
HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 2
HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 3
HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 4
HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 5
HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 6
HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 7
HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1280x720
ИК подсветка
да
  • HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 1
  • HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 2
  • HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 3
  • HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 4
  • HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 5
  • HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 6
  • HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 7
  • HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700281
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1280x720
ИК подсветка
да
Тип корпуса
металл
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
340

Описание товара HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66

HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66

Отзывы о товаре HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1280x720
ИК подсветка
да
Тип корпуса
металл
Описание
HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66
Самовывоз
Доставка
Отзывы


HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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