Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL (GV-N5070WF3-12GD)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL (GV-N5070WF3-12GD)
GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE SFF 12G - видеокарта на NVIDIA Blackwell для тех, кто собирает современный игровой ПК под QHD и хочет 12 ГБ GDDR7 без обязательной переплаты за заводской разгон. Это версия с тем же классом охлаждения WINDFORCE и "SFF-ориентацией", которая часто выбирается, когда важнее предсказуемость и тишина, чем лишние проценты частоты из коробки.
Для кого и под какие задачи
Карта хорошо подойдёт для QHD-гейминга, когда хочется держать высокие настройки графики и при этом получить запас по видеопамяти для современных движков и текстур. Она также уместна в универсальных домашних станциях для работы и развлечений, где видеокарта ускоряет монтаж, кодирование и часть задач в графических редакторах за счёт CUDA.
Архитектура и производительность
По официальным спецификациям у этой RTX 5070 6144 CUDA-ядра и 12 ГБ GDDR7, а память работает на скорости 28 Гбит/с через 192-битную шину. Заявленная частота ядра 2512 МГц соответствует референсному уровню, поэтому поведение карты будет максимально близким к тому, как NVIDIA задумывает этот класс GPU по температуре и энергопотреблению.
Подключения и удобство установки
Выходы включают 3?DisplayPort 2.1b и 1?HDMI 2.1b, что удобно для современных мониторов с высокой частотой и для подключения 4K-ТВ без ограничений по актуальным режимам вывода. Размеры 282?110?50 мм и интерфейс PCIe 5.0 означают, что карту можно ставить в большинство ATX-корпусов без проблем, но в компактных сборках важно заранее проверить зазор по длине и толщине.
Важные нюансы перед покупкой
Производитель указывает рекомендованный блок питания 750 Вт и один 16-пиновый разъём, поэтому при апгрейде стоит заранее оценить качество БП и наличие нормального кабеля/переходника под современный коннектор. Для QHD это сбалансированный вариант, но если основной сценарий - "честный 4K на высоких" во всех новинках, может потребоваться старшая карта, чтобы меньше зависеть от компромиссов по настройкам.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc, Тип использования
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, RTX 5070, NVIDIA GeForce
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GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE SFF 12G - видеокарта на NVIDIA Blackwell для тех, кто собирает современный игровой ПК под QHD и хочет 12 ГБ GDDR7 без обязательной переплаты за заводской разгон. Это версия с тем же классом охлаждения WINDFORCE и "SFF-ориентацией", которая часто выбирается, когда важнее предсказуемость и тишина, чем лишние проценты частоты из коробки.
Для кого и под какие задачи
Карта хорошо подойдёт для QHD-гейминга, когда хочется держать высокие настройки графики и при этом получить запас по видеопамяти для современных движков и текстур. Она также уместна в универсальных домашних станциях для работы и развлечений, где видеокарта ускоряет монтаж, кодирование и часть задач в графических редакторах за счёт CUDA.
Архитектура и производительность
По официальным спецификациям у этой RTX 5070 6144 CUDA-ядра и 12 ГБ GDDR7, а память работает на скорости 28 Гбит/с через 192-битную шину. Заявленная частота ядра 2512 МГц соответствует референсному уровню, поэтому поведение карты будет максимально близким к тому, как NVIDIA задумывает этот класс GPU по температуре и энергопотреблению.
Подключения и удобство установки
Выходы включают 3?DisplayPort 2.1b и 1?HDMI 2.1b, что удобно для современных мониторов с высокой частотой и для подключения 4K-ТВ без ограничений по актуальным режимам вывода. Размеры 282?110?50 мм и интерфейс PCIe 5.0 означают, что карту можно ставить в большинство ATX-корпусов без проблем, но в компактных сборках важно заранее проверить зазор по длине и толщине.
Важные нюансы перед покупкой
Производитель указывает рекомендованный блок питания 750 Вт и один 16-пиновый разъём, поэтому при апгрейде стоит заранее оценить качество БП и наличие нормального кабеля/переходника под современный коннектор. Для QHD это сбалансированный вариант, но если основной сценарий - "честный 4K на высоких" во всех новинках, может потребоваться старшая карта, чтобы меньше зависеть от компромиссов по настройкам.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc, Тип использования
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, RTX 5070, NVIDIA GeForce
Достоинства:
Комментарий:
Проверил на пункте выдачи, коробка была мокрая видимо из-за погоды, но внутри все сухо. Видеокарта была на 3 пломбах желтых. Пришел домой, все поставил, проверил ропсы, работает идеально и тихо. Температуры выше 65 не видел. Брал за 54, за эту цену шикарно.
Достоинства:
Комментарий:
мне как и другим счастливчикам она досталась за 54к\nстартанула из коробки без проблем\nблока на 650 хватает\nперешел на неё с 1080 прирост очень ощутимый\nв тестах и бенчмарках, максимум нагрелась до 72градусов\nпокупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохая карта. Дросселя если и свистели, то совсем немного, а вот звук вентиляторов уже напрягает, дело даже в не в количестве оборотов а в конструкции подшипников/втулок (но она все еще тише чем Palit GamingPro). При этом сама карта на удивление не особо горячая, в FurMark максимум 75° в играх в среднем 63. В целом если не особо требовательны к шуму, то можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Пока вроде норм но греется чутка .. даже в фул хд рдр2 на ультрах но не критично. Если что то будет дополню )
Достоинства:
Комментарий:
ну а что емлб хэ та и. прситрм
Достоинства:
Комментарий:
Взял за 54К на замену RTX 4070 Ti. Коробка приехала с небольшой вмятиной и открытая, карточка целая, в пакете, пломбы на месте.\nПо производительности примерно то же самое, в разных играх то одна, то другая карточка выдаёт больше фпс. Но в 5xxx серии есть multi frame generation, из-за него и купил RTX 5070.
Достоинства:
Комментарий:
в общем норм, но разумней купить 3080ти.
Достоинства:
Комментарий:
Успел купить за 53 988р, карта пришла на следующий день, заводские пломбы на пакете с картой есть, больше их нигде и не должно быть. Сама карта небольшого размера, перешел на 5070 с amd rx5700xt(первая фотка), новая карточка заметно меньше и легче, но температуры намного ниже, amd грелась в требовательных играх порядка 80-108 градусов, плюс гудела как самолет, 5070 же больше 70 не поднималась, шума в сравнении просто нет. Сразу запустилась без черных экранов и всяких багов, единственное, предварительно настроил биос и удалил старые драйвера (deepseek в помощь), так как поставил ее на устаревшую мать msi b450 tomahawk с процессором ryzen 5 3600x, единственное, что успел обновить это блок питания, заменил на 850 ватт. Работа карты стабильная, никаких вылетов, черных экранов и ничего такого не было, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Обновился, небольшой прирост есть. Внешне видно незначительную деформацию защитки и радиатора. Пришла с заводскими пломбами, коробка целая. Заказывал за 54к, покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Карта завелась по внешнем eGPU без проблем. Температура и производительность соответствуют модели.
Достоинства:
Комментарий:
карта ,тихая, холодная, компактная! коробка пришла в идеальном состоянии,карта новая,запакованная,топ
Достоинства:
Комментарий:
Короче. 600ват хватает, 3600 райзен нормально с ней работает, мать В450 с 3.0 слотом, полет отличный, Индиана Джонс без длсс 80-90 кадров в 2К разрешении. цена 53тыши была, считайте даром. 100% для 2К брать.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо! Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
все супер,коробка целая,завелась без бубнов\nнемного провисает в старой материнке,даже при маленьком размере требует подставки,если отвалится изменю отзыв\nбрал за 53к\nкстати пришла на день раньше
Достоинства:
Комментарий:
пока что норм, в играх 69 градусов, посмотрим что будет с термопрокладками
Достоинства:
Комментарий:
Всё круто брать можно, только адептер на 12 пин тугой,доконца не вставал буквально 2мм, смазкой края пинов смызывал чтобы запихнуть, будьте внимательны никаких зазоров оставаться не должно.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё нормально, поставил без проблем, прогнал тесты, всё работает хорошо. С\\Н совпадают.
Достоинства:
Комментарий:
классная карта, всё норм пришла новенькая, сильно правда не тестил, но всё работает)
Достоинства:
Комментарий:
Видеокарта просто супер урвал на распродаже
Достоинства:
Комментарий:
в упаковке все в порядке усановил драйвера работает
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL (GV-N5070WF3-12GD)
Достоинства:
Комментарий:
Проверил на пункте выдачи, коробка была мокрая видимо из-за погоды, но внутри все сухо. Видеокарта была на 3 пломбах желтых. Пришел домой, все поставил, проверил ропсы, работает идеально и тихо. Температуры выше 65 не видел. Брал за 54, за эту цену шикарно.
Достоинства:
Комментарий:
мне как и другим счастливчикам она досталась за 54к\nстартанула из коробки без проблем\nблока на 650 хватает\nперешел на неё с 1080 прирост очень ощутимый\nв тестах и бенчмарках, максимум нагрелась до 72градусов\nпокупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохая карта. Дросселя если и свистели, то совсем немного, а вот звук вентиляторов уже напрягает, дело даже в не в количестве оборотов а в конструкции подшипников/втулок (но она все еще тише чем Palit GamingPro). При этом сама карта на удивление не особо горячая, в FurMark максимум 75° в играх в среднем 63. В целом если не особо требовательны к шуму, то можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Пока вроде норм но греется чутка .. даже в фул хд рдр2 на ультрах но не критично. Если что то будет дополню )
Достоинства:
Комментарий:
ну а что емлб хэ та и. прситрм
Достоинства:
Комментарий:
Взял за 54К на замену RTX 4070 Ti. Коробка приехала с небольшой вмятиной и открытая, карточка целая, в пакете, пломбы на месте.\nПо производительности примерно то же самое, в разных играх то одна, то другая карточка выдаёт больше фпс. Но в 5xxx серии есть multi frame generation, из-за него и купил RTX 5070.
Достоинства:
Комментарий:
в общем норм, но разумней купить 3080ти.
Достоинства:
Комментарий:
Успел купить за 53 988р, карта пришла на следующий день, заводские пломбы на пакете с картой есть, больше их нигде и не должно быть. Сама карта небольшого размера, перешел на 5070 с amd rx5700xt(первая фотка), новая карточка заметно меньше и легче, но температуры намного ниже, amd грелась в требовательных играх порядка 80-108 градусов, плюс гудела как самолет, 5070 же больше 70 не поднималась, шума в сравнении просто нет. Сразу запустилась без черных экранов и всяких багов, единственное, предварительно настроил биос и удалил старые драйвера (deepseek в помощь), так как поставил ее на устаревшую мать msi b450 tomahawk с процессором ryzen 5 3600x, единственное, что успел обновить это блок питания, заменил на 850 ватт. Работа карты стабильная, никаких вылетов, черных экранов и ничего такого не было, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Обновился, небольшой прирост есть. Внешне видно незначительную деформацию защитки и радиатора. Пришла с заводскими пломбами, коробка целая. Заказывал за 54к, покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Карта завелась по внешнем eGPU без проблем. Температура и производительность соответствуют модели.
Достоинства:
Комментарий:
карта ,тихая, холодная, компактная! коробка пришла в идеальном состоянии,карта новая,запакованная,топ
Достоинства:
Комментарий:
Короче. 600ват хватает, 3600 райзен нормально с ней работает, мать В450 с 3.0 слотом, полет отличный, Индиана Джонс без длсс 80-90 кадров в 2К разрешении. цена 53тыши была, считайте даром. 100% для 2К брать.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо! Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
все супер,коробка целая,завелась без бубнов\nнемного провисает в старой материнке,даже при маленьком размере требует подставки,если отвалится изменю отзыв\nбрал за 53к\nкстати пришла на день раньше
Достоинства:
Комментарий:
пока что норм, в играх 69 градусов, посмотрим что будет с термопрокладками
Достоинства:
Комментарий:
Всё круто брать можно, только адептер на 12 пин тугой,доконца не вставал буквально 2мм, смазкой края пинов смызывал чтобы запихнуть, будьте внимательны никаких зазоров оставаться не должно.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё нормально, поставил без проблем, прогнал тесты, всё работает хорошо. С\\Н совпадают.
Достоинства:
Комментарий:
классная карта, всё норм пришла новенькая, сильно правда не тестил, но всё работает)
Достоинства:
Комментарий:
Видеокарта просто супер урвал на распродаже
Достоинства:
Комментарий:
в упаковке все в порядке усановил драйвера работает