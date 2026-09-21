Top.Mail.Ru
Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2805
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699915
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2805
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х27х16
Вес, кг.
3.2

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE 16G - флагманское исполнение RTX 5080 на архитектуре NVIDIA Blackwell для мощных игровых и рабочих сборок, где важна высокая производительность в 4K и стабильность под длительной нагрузкой. Это версия с заводским разгоном и водяным охлаждением, которая обычно выбирается под корпуса с хорошей продуваемостью и заранее продуманной циркуляцией воздуха в зоне радиатора.

Для кого и под какие задачи

Карта рассчитана на энтузиастов, которые собирают ПК под современные ААА-игры в 4K, высокие герцовки в QHD и хотят получить запас по мощности на несколько лет вперёд без постоянной смены видеокарты. Она также подходит для создателей контента, 3D-рендера и задач с GPU-ускорением, где ценится стабильная частота под долгой нагрузкой и предсказуемое охлаждение без резких скачков температуры.

Архитектура и производительность

По спецификациям GIGABYTE у модели 10 752 CUDA-ядра и повышенная частота до 2805 МГц (референс 2617 МГц), что даёт дополнительный запас производительности относительно стандартной RTX 5080. Память 16 ГБ GDDR7 работает на скорости 30 Гбит/с через 256-битную шину, что помогает держать высокую пропускную способность в 4K-сценариях и в проектах с тяжёлыми текстурами.

Подключения и удобство установки

Выходы здесь типичные для современных топовых карт: три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, поэтому видеокарта хорошо дружит с актуальными мониторами с высокой частотой и 4K-телевизорами. Габариты 220?130?40 мм выглядят компактно для класса, но важно заранее заложить место под радиатор СЖО и корректную прокладку шлангов, иначе в тесном корпусе удобство сборки быстро превратится в компромисс.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель указывает рекомендованный блок питания 850 Вт и один 16-пиновый разъём питания, поэтому при апгрейде часто приходится оценивать не только видеокарту, но и качество БП и кабельной разводки. Водяное охлаждение снижает локальный нагрев самой видеокарты, но общая температура в корпусе всё равно зависит от того, как организован выдув через радиатор и насколько горячие остальные компоненты, особенно процессор.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2805
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
220
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE 16G - флагманское исполнение RTX 5080 на архитектуре NVIDIA Blackwell для мощных игровых и рабочих сборок, где важна высокая производительность в 4K и стабильность под длительной нагрузкой. Это версия с заводским разгоном и водяным охлаждением, которая обычно выбирается под корпуса с хорошей продуваемостью и заранее продуманной циркуляцией воздуха в зоне радиатора.

Для кого и под какие задачи

Карта рассчитана на энтузиастов, которые собирают ПК под современные ААА-игры в 4K, высокие герцовки в QHD и хотят получить запас по мощности на несколько лет вперёд без постоянной смены видеокарты. Она также подходит для создателей контента, 3D-рендера и задач с GPU-ускорением, где ценится стабильная частота под долгой нагрузкой и предсказуемое охлаждение без резких скачков температуры.

Архитектура и производительность

По спецификациям GIGABYTE у модели 10 752 CUDA-ядра и повышенная частота до 2805 МГц (референс 2617 МГц), что даёт дополнительный запас производительности относительно стандартной RTX 5080. Память 16 ГБ GDDR7 работает на скорости 30 Гбит/с через 256-битную шину, что помогает держать высокую пропускную способность в 4K-сценариях и в проектах с тяжёлыми текстурами.

Подключения и удобство установки

Выходы здесь типичные для современных топовых карт: три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, поэтому видеокарта хорошо дружит с актуальными мониторами с высокой частотой и 4K-телевизорами. Габариты 220?130?40 мм выглядят компактно для класса, но важно заранее заложить место под радиатор СЖО и корректную прокладку шлангов, иначе в тесном корпусе удобство сборки быстро превратится в компромисс.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель указывает рекомендованный блок питания 850 Вт и один 16-пиновый разъём питания, поэтому при апгрейде часто приходится оценивать не только видеокарту, но и качество БП и кабельной разводки. Водяное охлаждение снижает локальный нагрев самой видеокарты, но общая температура в корпусе всё равно зависит от того, как организован выдув через радиатор и насколько горячие остальные компоненты, особенно процессор.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...