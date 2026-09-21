Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 16G - флагманское исполнение RTX 5080 от GIGABYTE, рассчитанное на мощные игровые и рабочие сборки, где важны максимальные частоты, эффективное охлаждение и запас по стабильности под длительной нагрузкой. Это крупная трёхвентиляторная карта с 16 ГБ GDDR7, ориентированная на 4K-гейминг и тяжёлые творческие задачи на GPU.

Для кого и под какие задачи

Модель выбирают энтузиасты, которые хотят "почти максимум" в игровой линейке без перехода на самый верхний сегмент и планируют играть в 4K с высоким качеством графики. Она также подходит тем, кто совмещает игры с рендером, монтажом и задачами, где видеокарта работает часами, а не короткими сессиями - в таких сценариях охлаждение и стабильные частоты часто важнее, чем формальные цифры в спецификации.

Архитектура и производительность

По данным производителя, у RTX 5080 MASTER ICE 16G заявлены 10 752 CUDA-ядра и повышенная частота до 2805 МГц, что даёт дополнительный запас производительности относительно референса при сопоставимом классе GPU. Память 16 ГБ GDDR7 с частотой 30 Гбит/с и 256-битной шиной рассчитана на работу с тяжёлыми игровыми сценами и крупными ассетами, где важна пропускная способность и быстрый доступ к данным.

Подключения и удобство установки

Выходы здесь современные: три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, что удобно для высоких герцовок, 4K-телевизоров и многомониторных рабочих мест. При этом габариты заметно крупнее, чем у более компактных версий: 360?150?75 мм, поэтому при установке в корпус нужно заранее проверить не только длину, но и толщину, чтобы не перекрыть соседние слоты и не упереться в перегородки корпуса.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель рекомендует блок питания 850 Вт и один 16-пиновый коннектор, поэтому для стабильной работы под нагрузкой имеет смысл закладывать качественный БП и хорошую вентиляцию корпуса, особенно если рядом горячий процессор. В компактные корпуса эта версия подходит редко: даже если карта физически помещается, важно оставить место под воздух и кабели, иначе высокую производительность можно быстро "съесть" повышенными температурами и шумом.