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Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

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Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2805
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
201 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699914
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2805
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х25х16
Вес, кг.
3.5

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 16G - флагманское исполнение RTX 5080 от GIGABYTE, рассчитанное на мощные игровые и рабочие сборки, где важны максимальные частоты, эффективное охлаждение и запас по стабильности под длительной нагрузкой. Это крупная трёхвентиляторная карта с 16 ГБ GDDR7, ориентированная на 4K-гейминг и тяжёлые творческие задачи на GPU.

Для кого и под какие задачи

Модель выбирают энтузиасты, которые хотят "почти максимум" в игровой линейке без перехода на самый верхний сегмент и планируют играть в 4K с высоким качеством графики. Она также подходит тем, кто совмещает игры с рендером, монтажом и задачами, где видеокарта работает часами, а не короткими сессиями - в таких сценариях охлаждение и стабильные частоты часто важнее, чем формальные цифры в спецификации.

Архитектура и производительность

По данным производителя, у RTX 5080 MASTER ICE 16G заявлены 10 752 CUDA-ядра и повышенная частота до 2805 МГц, что даёт дополнительный запас производительности относительно референса при сопоставимом классе GPU. Память 16 ГБ GDDR7 с частотой 30 Гбит/с и 256-битной шиной рассчитана на работу с тяжёлыми игровыми сценами и крупными ассетами, где важна пропускная способность и быстрый доступ к данным.

Подключения и удобство установки

Выходы здесь современные: три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, что удобно для высоких герцовок, 4K-телевизоров и многомониторных рабочих мест. При этом габариты заметно крупнее, чем у более компактных версий: 360?150?75 мм, поэтому при установке в корпус нужно заранее проверить не только длину, но и толщину, чтобы не перекрыть соседние слоты и не упереться в перегородки корпуса.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель рекомендует блок питания 850 Вт и один 16-пиновый коннектор, поэтому для стабильной работы под нагрузкой имеет смысл закладывать качественный БП и хорошую вентиляцию корпуса, особенно если рядом горячий процессор. В компактные корпуса эта версия подходит редко: даже если карта физически помещается, важно оставить место под воздух и кабели, иначе высокую производительность можно быстро "съесть" повышенными температурами и шумом.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5080 MASTER ICE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2805
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
360
Страна производитель
Китай
Описание

AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 16G - флагманское исполнение RTX 5080 от GIGABYTE, рассчитанное на мощные игровые и рабочие сборки, где важны максимальные частоты, эффективное охлаждение и запас по стабильности под длительной нагрузкой. Это крупная трёхвентиляторная карта с 16 ГБ GDDR7, ориентированная на 4K-гейминг и тяжёлые творческие задачи на GPU.

Для кого и под какие задачи

Модель выбирают энтузиасты, которые хотят "почти максимум" в игровой линейке без перехода на самый верхний сегмент и планируют играть в 4K с высоким качеством графики. Она также подходит тем, кто совмещает игры с рендером, монтажом и задачами, где видеокарта работает часами, а не короткими сессиями - в таких сценариях охлаждение и стабильные частоты часто важнее, чем формальные цифры в спецификации.

Архитектура и производительность

По данным производителя, у RTX 5080 MASTER ICE 16G заявлены 10 752 CUDA-ядра и повышенная частота до 2805 МГц, что даёт дополнительный запас производительности относительно референса при сопоставимом классе GPU. Память 16 ГБ GDDR7 с частотой 30 Гбит/с и 256-битной шиной рассчитана на работу с тяжёлыми игровыми сценами и крупными ассетами, где важна пропускная способность и быстрый доступ к данным.

Подключения и удобство установки

Выходы здесь современные: три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, что удобно для высоких герцовок, 4K-телевизоров и многомониторных рабочих мест. При этом габариты заметно крупнее, чем у более компактных версий: 360?150?75 мм, поэтому при установке в корпус нужно заранее проверить не только длину, но и толщину, чтобы не перекрыть соседние слоты и не упереться в перегородки корпуса.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель рекомендует блок питания 850 Вт и один 16-пиновый коннектор, поэтому для стабильной работы под нагрузкой имеет смысл закладывать качественный БП и хорошую вентиляцию корпуса, особенно если рядом горячий процессор. В компактные корпуса эта версия подходит редко: даже если карта физически помещается, важно оставить место под воздух и кабели, иначе высокую производительность можно быстро "съесть" повышенными температурами и шумом.

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