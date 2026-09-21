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Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

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Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 11
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 12
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 13
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 14
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 15
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 16
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 17
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 18
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 19
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 20
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 21
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 22
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 23
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 24
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 25
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 26
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 27
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 28
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 29
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 30
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 31
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 32
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2300
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 12
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 13
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 14
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 15
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 16
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 17
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 18
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 19
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 20
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 21
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 22
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 23
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 24
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 25
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 26
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 27
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 28
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 29
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 30
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 31
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 32
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699910
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2300
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х23х9
Вес, кг.
1.8

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

Игровая видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 16 Гб памяти GDDR7 поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта с тремя вентиляторами для защиты от перегрева дополнена переключателем BIOS. При этом устройство занимает всего 2.5 слота расширения.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2300
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 16 Гб памяти GDDR7 поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта с тремя вентиляторами для защиты от перегрева дополнена переключателем BIOS. При этом устройство занимает всего 2.5 слота расширения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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