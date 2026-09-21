Телевизор LED SunWind 50" SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор LED SunWind 50" SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Телевизоры SunWind – это сочетание современного дизайна, высоких технологий и удобства в использовании. Идеальным представителем этого бренда является модель с диагональю 50 дюймов (127 см), которая станет центральным элементом вашего домашнего развлечения. Этот черный элегантный телевизор поддерживает Smart TV, что позволяет вам наслаждаться всеми преимуществами цифрового мира прямо у себя дома. Встроенная поддержка Wi-Fi обеспечивает плавное подключение к интернету, открывая доступ к множеству потоковых сервисов и онлайн-контенту. С тремя HDMI-портами и одним USB-разъемом вы можете с легкостью подключать к телевизору различные устройства, такие как игровые консоли, медиа-плееры и внешние накопители. Это обеспечивает максимальную гибкость в подборе развлекательного контента. Качество звука гарантируется аудиосистемой с суммарной выходной мощностью 16 Вт, создающей насыщенное аудиовосприятие, дополняющее впечатления от просмотра. Частота обновления экрана 60 Гц способствует плавному отображению динамичных сцен, делая изображение более реалистичным. Телевизор отлично впишется в интерьер благодаря возможности крепления на стену по стандарту VESA 200x200. Вы можете наслаждаться высоким качеством изображения, не загромождая пространство в помещении. При весе всего 9,2 кг без подставки и 9,3 кг с подставкой, телевизор легко устанавливается и перемещается. Прекрасно подходит для любой комнаты, обеспечивая идеальное соединение стиля и функциональности. Бренд SunWind, произведенный в Беларуси, гарантирует высокое качество и надежность в сочетании с современными технологиями.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Алисой, 32" с Алисой, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 610 руб.5403 руб. в СплитТелевизор LG LED 32LQ63006LA.ARUG 32"
-
В наличииЦена 21 750 руб.5438 руб. в СплитТелевизор LG 32" 32LQ63806LC белый
-
В наличииЦена 21 950 руб.5488 руб. в СплитТелевизор TCL 43S5K-UZ 43" FULL HD QLED Smart TV, черный
-
В наличииЦена 22 730 руб.5683 руб. в СплитТелевизор Samsung QE32Q5FAAUXPY 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 22 990 руб.5748 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED43BU7012 43" 4K Ultra HD LED Smart YaOS F...
-
В наличииЦена 24 920 руб.6230 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU
-
В наличииЦена 25 450 руб.6363 руб. в СплитТелевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43" HD LED Smart черный
-
В наличииЦена 27 590 руб.6898 руб. в СплитТелевизор Hisense 43E7S RU 43" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 29 520 руб.7380 руб. в СплитТелевизор LCD 50" QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA
-
В наличииЦена 30 310 руб.7578 руб. в СплитТелевизор Asano 55" 55LU8120T
-
В наличииЦена 30 830 руб.7708 руб. в СплитТелевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43" Mini LED Ultra HD
-
В наличииЦена 31 490 руб.7873 руб. в СплитТелевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Алисой, 32" с Алисой, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор LED SunWind 50" SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV