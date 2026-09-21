Top.Mail.Ru
Телевизор LED SunWind 50" SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор LED SunWind 50" SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
  • Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
  • Телевизор LED SunWind 50&quot; SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699446
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SunWind
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
3.5 мм, hdmi, rj-45 (ethernet), usb, антенный вход (rf)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.13х1.13х0.65
Вес, кг.
9.4

Описание товара Телевизор LED SunWind 50" SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Телевизоры SunWind – это сочетание современного дизайна, высоких технологий и удобства в использовании. Идеальным представителем этого бренда является модель с диагональю 50 дюймов (127 см), которая станет центральным элементом вашего домашнего развлечения. Этот черный элегантный телевизор поддерживает Smart TV, что позволяет вам наслаждаться всеми преимуществами цифрового мира прямо у себя дома. Встроенная поддержка Wi-Fi обеспечивает плавное подключение к интернету, открывая доступ к множеству потоковых сервисов и онлайн-контенту. С тремя HDMI-портами и одним USB-разъемом вы можете с легкостью подключать к телевизору различные устройства, такие как игровые консоли, медиа-плееры и внешние накопители. Это обеспечивает максимальную гибкость в подборе развлекательного контента. Качество звука гарантируется аудиосистемой с суммарной выходной мощностью 16 Вт, создающей насыщенное аудиовосприятие, дополняющее впечатления от просмотра. Частота обновления экрана 60 Гц способствует плавному отображению динамичных сцен, делая изображение более реалистичным. Телевизор отлично впишется в интерьер благодаря возможности крепления на стену по стандарту VESA 200x200. Вы можете наслаждаться высоким качеством изображения, не загромождая пространство в помещении. При весе всего 9,2 кг без подставки и 9,3 кг с подставкой, телевизор легко устанавливается и перемещается. Прекрасно подходит для любой комнаты, обеспечивая идеальное соединение стиля и функциональности. Бренд SunWind, произведенный в Беларуси, гарантирует высокое качество и надежность в сочетании с современными технологиями.

Отзывы о товаре Телевизор LED SunWind 50" SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SunWind
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
3.5 мм, hdmi, rj-45 (ethernet), usb, антенный вход (rf)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
115
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизоры SunWind – это сочетание современного дизайна, высоких технологий и удобства в использовании. Идеальным представителем этого бренда является модель с диагональю 50 дюймов (127 см), которая станет центральным элементом вашего домашнего развлечения. Этот черный элегантный телевизор поддерживает Smart TV, что позволяет вам наслаждаться всеми преимуществами цифрового мира прямо у себя дома. Встроенная поддержка Wi-Fi обеспечивает плавное подключение к интернету, открывая доступ к множеству потоковых сервисов и онлайн-контенту. С тремя HDMI-портами и одним USB-разъемом вы можете с легкостью подключать к телевизору различные устройства, такие как игровые консоли, медиа-плееры и внешние накопители. Это обеспечивает максимальную гибкость в подборе развлекательного контента. Качество звука гарантируется аудиосистемой с суммарной выходной мощностью 16 Вт, создающей насыщенное аудиовосприятие, дополняющее впечатления от просмотра. Частота обновления экрана 60 Гц способствует плавному отображению динамичных сцен, делая изображение более реалистичным. Телевизор отлично впишется в интерьер благодаря возможности крепления на стену по стандарту VESA 200x200. Вы можете наслаждаться высоким качеством изображения, не загромождая пространство в помещении. При весе всего 9,2 кг без подставки и 9,3 кг с подставкой, телевизор легко устанавливается и перемещается. Прекрасно подходит для любой комнаты, обеспечивая идеальное соединение стиля и функциональности. Бренд SunWind, произведенный в Беларуси, гарантирует высокое качество и надежность в сочетании с современными технологиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED SunWind 50" SUN-LED50XU400 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...