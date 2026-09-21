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Телевизор QLED Skyworth 55" 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
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Телевизор QLED Skyworth 55" 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор QLED Skyworth 55&quot; 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор QLED Skyworth 55&quot; 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор QLED Skyworth 55&quot; 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор QLED Skyworth 55&quot; 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор QLED Skyworth 55&quot; 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор QLED Skyworth 55&quot; 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор QLED Skyworth 55&quot; 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор QLED Skyworth 55&quot; 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор QLED Skyworth 55&quot; 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор QLED Skyworth 55&quot; 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699438
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, винты, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
150
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.23х1.23х0.72
Вес, кг.
14.9

Описание товара Телевизор QLED Skyworth 55" 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Телевизор Skyworth 55Q66G — это гармоничное сочетание стильного дизайна и современных технологий. Элегантная модель с ультратонкой рамкой и металлическим корпусом станет настоящим украшением интерьера и создаст атмосферу настоящего кинотеатра у вас дома. Удобное управление Телевизор работает на платформе Google TV. Голосовое управление через Google Assistant и удобный Bluetooth-пульт обеспечивают простой и интуитивно понятный доступ к контенту. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать видео, фото и музыку со смартфона. Яркое изображение Экран с диагональю 55 дюймов и разрешением 4K UHD оснащён QLED-матрицей с поддержкой технологий HDR10+, Dolby Vision и HLG. Это обеспечивает яркое, чёткое изображение с глубокими цветами и реалистичной передачей оттенков. Функциональность и практичность Телевизор поддерживает приём цифрового сигнала, спутникового и кабельного ТВ. Благодаря функции TimeShift можно поставить эфир на паузу. Наличие HDMI 2.1, USB и Bluetooth обеспечивает подключение внешних устройств. Специальный режим для геймеров и интеллектуальная обработка изображения улучшают плавность движения и детализацию. Комфорт при просмотре Матовый экран с технологией защиты глаз снижает уровень синего света и устраняет мерцание. Встроенные датчики адаптируют яркость под освещение в комнате. Мощная акустика с поддержкой Dolby Atmos обеспечивает объёмный и чистый звук.

Отзывы о товаре Телевизор QLED Skyworth 55" 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, винты, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
150
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Skyworth 55Q66G — это гармоничное сочетание стильного дизайна и современных технологий. Элегантная модель с ультратонкой рамкой и металлическим корпусом станет настоящим украшением интерьера и создаст атмосферу настоящего кинотеатра у вас дома. Удобное управление Телевизор работает на платформе Google TV. Голосовое управление через Google Assistant и удобный Bluetooth-пульт обеспечивают простой и интуитивно понятный доступ к контенту. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать видео, фото и музыку со смартфона. Яркое изображение Экран с диагональю 55 дюймов и разрешением 4K UHD оснащён QLED-матрицей с поддержкой технологий HDR10+, Dolby Vision и HLG. Это обеспечивает яркое, чёткое изображение с глубокими цветами и реалистичной передачей оттенков. Функциональность и практичность Телевизор поддерживает приём цифрового сигнала, спутникового и кабельного ТВ. Благодаря функции TimeShift можно поставить эфир на паузу. Наличие HDMI 2.1, USB и Bluetooth обеспечивает подключение внешних устройств. Специальный режим для геймеров и интеллектуальная обработка изображения улучшают плавность движения и детализацию. Комфорт при просмотре Матовый экран с технологией защиты глаз снижает уровень синего света и устраняет мерцание. Встроенные датчики адаптируют яркость под освещение в комнате. Мощная акустика с поддержкой Dolby Atmos обеспечивает объёмный и чистый звук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор QLED Skyworth 55" 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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