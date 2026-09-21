Телевизор QLED Skyworth 55" 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор QLED Skyworth 55" 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Телевизор Skyworth 55Q66G — это гармоничное сочетание стильного дизайна и современных технологий. Элегантная модель с ультратонкой рамкой и металлическим корпусом станет настоящим украшением интерьера и создаст атмосферу настоящего кинотеатра у вас дома. Удобное управление Телевизор работает на платформе Google TV. Голосовое управление через Google Assistant и удобный Bluetooth-пульт обеспечивают простой и интуитивно понятный доступ к контенту. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать видео, фото и музыку со смартфона. Яркое изображение Экран с диагональю 55 дюймов и разрешением 4K UHD оснащён QLED-матрицей с поддержкой технологий HDR10+, Dolby Vision и HLG. Это обеспечивает яркое, чёткое изображение с глубокими цветами и реалистичной передачей оттенков. Функциональность и практичность Телевизор поддерживает приём цифрового сигнала, спутникового и кабельного ТВ. Благодаря функции TimeShift можно поставить эфир на паузу. Наличие HDMI 2.1, USB и Bluetooth обеспечивает подключение внешних устройств. Специальный режим для геймеров и интеллектуальная обработка изображения улучшают плавность движения и детализацию. Комфорт при просмотре Матовый экран с технологией защиты глаз снижает уровень синего света и устраняет мерцание. Встроенные датчики адаптируют яркость под освещение в комнате. Мощная акустика с поддержкой Dolby Atmos обеспечивает объёмный и чистый звук.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 29 520 руб.7380 руб. в СплитТелевизор LCD 50" QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA
-
В наличииЦена 30 310 руб.7578 руб. в СплитТелевизор Asano 55" 55LU8120T
-
В наличииЦена 30 830 руб.7708 руб. в СплитТелевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43" Mini LED Ultra HD
-
В наличииЦена 31 490 руб.7873 руб. в СплитТелевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 33 160 руб.8290 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart...
-
В наличииЦена 33 830 руб.8458 руб. в СплитТелевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
-
В наличииЦена 34 340 руб.8585 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro
-
В наличииЦена 35 390 руб.8848 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 39 290 руб.9823 руб. в СплитТелевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 41 680 руб.10420 руб. в СплитТелевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 41 850 руб.10463 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S PRO RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 44 650 руб.11163 руб. в СплитТелевизор Samsung UE55M1EHAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор QLED Skyworth 55" 55Q66G Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV