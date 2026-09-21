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Телевизор OLED Skyworth 55" 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
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Телевизор OLED Skyworth 55" 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор OLED Skyworth 55&quot; 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699436
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.38х0.86х0.18
Вес, кг.
27

Описание товара Телевизор OLED Skyworth 55" 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор skyworth 55sxf9850 - 55-дюймовый oled-телевизор с разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 120 гц. поддерживает hdr10, hdr10+, dolby vision и dolby atmos. оснащен smart tv на базе google tv и имеет встроенный wi-fi. аудиосистема включает сабвуфер и поддерживает объемный звук. дизайн безрамочный, цвет корпуса черный.

Отзывы о товаре Телевизор OLED Skyworth 55" 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор skyworth 55sxf9850 - 55-дюймовый oled-телевизор с разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 120 гц. поддерживает hdr10, hdr10+, dolby vision и dolby atmos. оснащен smart tv на базе google tv и имеет встроенный wi-fi. аудиосистема включает сабвуфер и поддерживает объемный звук. дизайн безрамочный, цвет корпуса черный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор OLED Skyworth 55" 55SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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