Top.Mail.Ru
Телевизор OLED Skyworth 77" 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор OLED Skyworth 77" 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Тип матрицы
OLED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор OLED Skyworth 77&quot; 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
207 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699429
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Особенности дизайна
frameless
Особенности звука
dolby atmos, 2.1.2ch
Поверхность экрана
oled
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
OLED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Тип матрицы
OLED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
64
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.72х1.05х0.32
Вес, кг.
50.6

Описание товара Телевизор OLED Skyworth 77" 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Телевизор OLED Skyworth 77" 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Отзывы о товаре Телевизор OLED Skyworth 77" 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Особенности дизайна
frameless
Особенности звука
dolby atmos, 2.1.2ch
Поверхность экрана
oled
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
OLED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Тип матрицы
OLED
Развернуть
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
64
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор OLED Skyworth 77" 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор OLED Skyworth 77" 77SXF9850 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...