Телевизор LED LG 55" 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699399
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, м
1.36х1.24х0.81
Вес, кг.
15.4
Описание товара Телевизор LED LG 55" 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV
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Телевизор LED LG 55" 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - данный товар вы можете купить по цене 43160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LED LG 55" 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV