Top.Mail.Ru
Телевизор LED LG 55" 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор LED LG 55" 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор LED LG 55&quot; 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED LG 55&quot; 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED LG 55&quot; 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED LG 55&quot; 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED LG 55&quot; 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED LG 55&quot; 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED LG 55&quot; 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
  • Телевизор LED LG 55&quot; 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED LG 55&quot; 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED LG 55&quot; 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED LG 55&quot; 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED LG 55&quot; 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED LG 55&quot; 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED LG 55&quot; 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699399
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизор
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, м
1.36х1.24х0.81
Вес, кг.
15.4

Описание товара Телевизор LED LG 55" 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор led lg 55 55ut81006la.arug черный 4k ultra hd 60hz dvb-t dvb-t2 dvb-c dvb-s2 usb wifi smart tv.

Отзывы о товаре Телевизор LED LG 55" 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизор
Страна производитель
Польша
Описание
телевизор led lg 55 55ut81006la.arug черный 4k ultra hd 60hz dvb-t dvb-t2 dvb-c dvb-s2 usb wifi smart tv.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED LG 55" 55UT81006LA.ARUG черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - данный товар вы можете купить по цене 43160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...