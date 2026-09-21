Телевизор OLED LG 83" OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Диагональ, дюймы
83
Разрешение экрана
3840 x 2160
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
webOS 24
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
417 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699387
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Особенности звука
?11 ai sound pro
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Тип экрана
OLED
Диагональ, дюймы
83
Разрешение экрана
3840 x 2160
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
webOS 24
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х1.06х0.03
Вес, кг.
40.9
Описание товара Телевизор OLED LG 83" OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
телевизор lg oled 83 с разрешением 4k ultra hd, частотой обновления 120 гц, поддержкой hdr и smart tv, работает на webos 24, имеет звуковую систему ?11 ai sound pro.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Особенности звука
?11 ai sound pro
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Тип экрана
OLED
Диагональ, дюймы
83
Разрешение экрана
3840 x 2160
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
webOS 24
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Страна производитель
Китай
телевизор lg oled 83 с разрешением 4k ultra hd, частотой обновления 120 гц, поддержкой hdr и smart tv, работает на webos 24, имеет звуковую систему ?11 ai sound pro.
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Телевизор OLED LG 83" OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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