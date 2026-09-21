Телевизор OLED LG 77" OLED77G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
251 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699385
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.71х1.12х1.12
Вес, кг.
37.4
Описание товара Телевизор OLED LG 77" OLED77G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
телевизор lg oled77g4rla.arug — это 77-дюймовый 4k ultra hd телевизор с oled evo матрицей, частотой обновления 120 гц и поддержкой dolby atmos. он оснащен smart tv на основе webos 24, имеет поддержку hdr и wi-fi. доступны тюнеры dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2. дизайн выполнен в атласном серебре.
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телевизор lg oled77g4rla.arug — это 77-дюймовый 4k ultra hd телевизор с oled evo матрицей, частотой обновления 120 гц и поддержкой dolby atmos. он оснащен smart tv на основе webos 24, имеет поддержку hdr и wi-fi. доступны тюнеры dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2. дизайн выполнен в атласном серебре.
Телевизор OLED LG 77" OLED77G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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