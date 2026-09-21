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Телевизор OLED LG 55" OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
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Телевизор OLED LG 55" OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
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  • Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор OLED LG 55&quot; OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699374
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.22х1.22х0.76
Вес, кг.
16

Описание товара Телевизор OLED LG 55" OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор lg oled55c4rla.arug - 55-дюймовый 4k ultra hd телевизор с oled экраном, частотой обновления 120 гц, поддержкой smart tv и wi-fi. оснащен цифровыми тюнерами dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s2. работает на операционной системе webos 24. имеет встроенный сабвуфер и матовый корпус.

Отзывы о товаре Телевизор OLED LG 55" OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор lg oled55c4rla.arug - 55-дюймовый 4k ultra hd телевизор с oled экраном, частотой обновления 120 гц, поддержкой smart tv и wi-fi. оснащен цифровыми тюнерами dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s2. работает на операционной системе webos 24. имеет встроенный сабвуфер и матовый корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор OLED LG 55" OLED55C4RLA.ARUG коричневый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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