Телевизор LED LG 65" 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
60
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699366
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
60
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, м
1.46х1.46х0.37
Вес, кг.
22.9
Описание товара Телевизор LED LG 65" 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Телевизор LED LG 65" 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
60
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Страна производитель
Польша
Телевизор LED LG 65" 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
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Телевизор LED LG 65" 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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