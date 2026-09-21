Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699357
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
300x300
Выходы
оптический s/pdif, rj-45
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1110x642x88
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, ci+, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.21х1.11х0.64
Вес, кг.
9.5
Описание товара Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
телевизор hyundai h-led50bu7100 - современный телевизор с диагональю 50 дюймов, разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. оснащен операционной системой webos, поддерживает smart tv и wi-fi. имеет два динамика по 8 вт каждый и три hdmi-порта. поддерживает hdr и dlna. цвет корпуса серый, дизайн безрамочный.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
300x300
Выходы
оптический s/pdif, rj-45
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1110x642x88
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Развернуть
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, ci+, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
телевизор hyundai h-led50bu7100 - современный телевизор с диагональю 50 дюймов, разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. оснащен операционной системой webos, поддерживает smart tv и wi-fi. имеет два динамика по 8 вт каждый и три hdmi-порта. поддерживает hdr и dlna. цвет корпуса серый, дизайн безрамочный.
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Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 26590 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV