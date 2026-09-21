Телевизор LED Digma 55" DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор LED Digma 55" DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Телевизор Digma с диагональю 55 дюймов – это современное устройство, сочетающее в себе высокое качество изображения и передовые технологии. Работая на базе операционной системы Android TV, он предлагает пользователям доступ к множеству приложений и контента прямо с экрана. Поддержка Wi-Fi позволяет легко подключаться к интернету и наслаждаться стримингом и онлайн-сервисами без дополнительных устройств. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавную картинку, а тип подсветки Direct LED гарантирует яркие и насыщенные цвета при любом освещении. Телевизор оснащен аудиосистемой общей мощностью 16 Вт, что обеспечивает достойное звучание для просмотра фильмов и прослушивания музыки. Энергопотребление при работе составляет всего 84 Вт, что делает этот телевизор энергоэффективным решением. Устройство поддерживает Smart TV, что позволяет легко управлять контентом и дополнительно расширять функционал телевизора через подключение к интернету. Этот телевизор весит 10,1 кг без подставки и 10,3 кг с подставкой, что делает его достаточно легким для установки на стену с помощью крепления формата VESA 400x200. В комплекте предусмотрено 3 HDMI порта и 2 USB, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, будь то игровые консоли, медиаплееры или флеш-накопители. Отсутствие поддержки 3D компенсируется качеством изображения и широкими функциональными возможностями благодаря Android TV. Телевизор Digma станет отличным выбором для современных домов, обеспечивая высокое качество изображения и звук в сочетании с множеством интеллектуальных возможностей.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 920 руб.6230 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU
-
В наличииЦена 25 450 руб.6363 руб. в СплитТелевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43" HD LED Smart черный
-
В наличииЦена 27 590 руб.6898 руб. в СплитТелевизор Hisense 43E7S RU 43" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 29 520 руб.7380 руб. в СплитТелевизор LCD 50" QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA
-
В наличииЦена 30 310 руб.7578 руб. в СплитТелевизор Asano 55" 55LU8120T
-
В наличииЦена 30 830 руб.7708 руб. в СплитТелевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43" Mini LED Ultra HD
-
В наличииЦена 31 490 руб.7873 руб. в СплитТелевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 33 160 руб.8290 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart...
-
В наличииЦена 33 830 руб.8458 руб. в СплитТелевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
-
В наличииЦена 34 340 руб.8585 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro
-
В наличииЦена 35 390 руб.8848 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 39 290 руб.9823 руб. в СплитТелевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор LED Digma 55" DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV