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Телевизор LED Digma 55" DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
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Телевизор LED Digma 55" DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный, серебристый
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор LED Digma 55&quot; DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699336
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
черный, серебристый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, разъем для наушников, композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
84
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.32х0.82х0.12
Вес, кг.
13.5

Описание товара Телевизор LED Digma 55" DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Телевизор Digma с диагональю 55 дюймов – это современное устройство, сочетающее в себе высокое качество изображения и передовые технологии. Работая на базе операционной системы Android TV, он предлагает пользователям доступ к множеству приложений и контента прямо с экрана. Поддержка Wi-Fi позволяет легко подключаться к интернету и наслаждаться стримингом и онлайн-сервисами без дополнительных устройств. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавную картинку, а тип подсветки Direct LED гарантирует яркие и насыщенные цвета при любом освещении. Телевизор оснащен аудиосистемой общей мощностью 16 Вт, что обеспечивает достойное звучание для просмотра фильмов и прослушивания музыки. Энергопотребление при работе составляет всего 84 Вт, что делает этот телевизор энергоэффективным решением. Устройство поддерживает Smart TV, что позволяет легко управлять контентом и дополнительно расширять функционал телевизора через подключение к интернету. Этот телевизор весит 10,1 кг без подставки и 10,3 кг с подставкой, что делает его достаточно легким для установки на стену с помощью крепления формата VESA 400x200. В комплекте предусмотрено 3 HDMI порта и 2 USB, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, будь то игровые консоли, медиаплееры или флеш-накопители. Отсутствие поддержки 3D компенсируется качеством изображения и широкими функциональными возможностями благодаря Android TV. Телевизор Digma станет отличным выбором для современных домов, обеспечивая высокое качество изображения и звук в сочетании с множеством интеллектуальных возможностей.

Отзывы о товаре Телевизор LED Digma 55" DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
черный, серебристый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, разъем для наушников, композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
84
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Digma с диагональю 55 дюймов – это современное устройство, сочетающее в себе высокое качество изображения и передовые технологии. Работая на базе операционной системы Android TV, он предлагает пользователям доступ к множеству приложений и контента прямо с экрана. Поддержка Wi-Fi позволяет легко подключаться к интернету и наслаждаться стримингом и онлайн-сервисами без дополнительных устройств. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавную картинку, а тип подсветки Direct LED гарантирует яркие и насыщенные цвета при любом освещении. Телевизор оснащен аудиосистемой общей мощностью 16 Вт, что обеспечивает достойное звучание для просмотра фильмов и прослушивания музыки. Энергопотребление при работе составляет всего 84 Вт, что делает этот телевизор энергоэффективным решением. Устройство поддерживает Smart TV, что позволяет легко управлять контентом и дополнительно расширять функционал телевизора через подключение к интернету. Этот телевизор весит 10,1 кг без подставки и 10,3 кг с подставкой, что делает его достаточно легким для установки на стену с помощью крепления формата VESA 400x200. В комплекте предусмотрено 3 HDMI порта и 2 USB, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, будь то игровые консоли, медиаплееры или флеш-накопители. Отсутствие поддержки 3D компенсируется качеством изображения и широкими функциональными возможностями благодаря Android TV. Телевизор Digma станет отличным выбором для современных домов, обеспечивая высокое качество изображения и звук в сочетании с множеством интеллектуальных возможностей.
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Отзывы


Телевизор LED Digma 55" DM-LED55UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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