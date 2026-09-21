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Телевизор QLED BBK 65" 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) купить с доставкой в Москве
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Телевизор QLED BBK 65" 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)

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Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 1
Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 2
Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 3
Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 4
Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 5
Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 6
Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 7
Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 1
  • Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 2
  • Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 3
  • Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 4
  • Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 5
  • Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 6
  • Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 7
  • Телевизор QLED BBK 65&quot; 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699316
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2, dvb-c, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.45х1.45х0.42
Вес, кг.
22.79

Описание товара Телевизор QLED BBK 65" 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)

Телевизор QLED BBK 65" 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)

Отзывы о товаре Телевизор QLED BBK 65" 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2, dvb-c, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор QLED BBK 65" 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор QLED BBK 65" 65LED-8259/UTS2C (B) Яндекс.ТВ черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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