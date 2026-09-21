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Телевизор QLED BBK 50" 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) купить с доставкой в Москве
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Телевизор QLED BBK 50" 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)

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Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 1
Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 2
Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 3
Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 4
Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 5
Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 6
Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 7
Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 8
Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 1
  • Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 2
  • Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 3
  • Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 4
  • Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 5
  • Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 6
  • Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 7
  • Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 8
  • Телевизор QLED BBK 50&quot; 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699314
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2, dvb-c, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
QLED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.11х0.71х0.28
Вес, кг.
11.5

Описание товара Телевизор QLED BBK 50" 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)

телевизор bbk 50led-8259/uts2c (b) — 50-дюймовый qled-телевизор с разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. поддерживает smart tv, hdr и wi-fi. работает с голосовым помощником алиса. оснащен двумя динамиками по 12 вт.

Отзывы о товаре Телевизор QLED BBK 50" 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2, dvb-c, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
QLED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор bbk 50led-8259/uts2c (b) — 50-дюймовый qled-телевизор с разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. поддерживает smart tv, hdr и wi-fi. работает с голосовым помощником алиса. оснащен двумя динамиками по 12 вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор QLED BBK 50" 50LED-8259/UTS2C (B) черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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