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Телевизор QLED BBK 43" 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) купить с доставкой в Москве
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Телевизор QLED BBK 43" 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)

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Телевизор QLED BBK 43&quot; 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 1
Телевизор QLED BBK 43&quot; 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 2
Телевизор QLED BBK 43&quot; 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 3
Телевизор QLED BBK 43&quot; 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 4
Телевизор QLED BBK 43&quot; 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 5
Телевизор QLED BBK 43&quot; 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
VA
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор QLED BBK 43&quot; 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 1
  • Телевизор QLED BBK 43&quot; 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 2
  • Телевизор QLED BBK 43&quot; 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 3
  • Телевизор QLED BBK 43&quot; 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 4
  • Телевизор QLED BBK 43&quot; 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 5
  • Телевизор QLED BBK 43&quot; 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699308
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
изогнутый
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2, dvb-c, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
QLED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
VA
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Поддержка 3D
да
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
48
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х62х17
Вес, кг.
7.5

Описание товара Телевизор QLED BBK 43" 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)

телевизор bbk 43led-8259/uts2c - 43-дюймовый qled-телевизор с разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. поддерживает smart tv с платформой яндекс.тв, wi-fi и технологию hdr. оснащен изогнутым экраном и поддержкой 3d.

Отзывы о товаре Телевизор QLED BBK 43" 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
изогнутый
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2, dvb-c, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
QLED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
VA
Развернуть
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Поддержка 3D
да
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
48
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор bbk 43led-8259/uts2c - 43-дюймовый qled-телевизор с разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. поддерживает smart tv с платформой яндекс.тв, wi-fi и технологию hdr. оснащен изогнутым экраном и поддержкой 3d.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор QLED BBK 43" 43LED-8259/UTS2C Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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