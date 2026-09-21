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Телевизор LED BBK 24" 24LEM-1032/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) купить с доставкой в Москве
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Телевизор LED BBK 24" 24LEM-1032/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)

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Телевизор LED BBK 24&quot; 24LEM-1032/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 1
Телевизор LED BBK 24&quot; 24LEM-1032/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 2
Телевизор LED BBK 24&quot; 24LEM-1032/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 3
Телевизор LED BBK 24&quot; 24LEM-1032/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1366x768
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Количество HDMI
1
Количество USB
2
  • Телевизор LED BBK 24&quot; 24LEM-1032/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 1
  • Телевизор LED BBK 24&quot; 24LEM-1032/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 2
  • Телевизор LED BBK 24&quot; 24LEM-1032/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 3
  • Телевизор LED BBK 24&quot; 24LEM-1032/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699307
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
100x100
Входы
USB, HDMI
Выходы
оптический s/pdif
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2, dvb-c, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
536x326x79.5
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1366x768
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
usb, hdmi
Количество HDMI
1
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х33х8
Вес, кг.
2.9

Описание товара Телевизор LED BBK 24" 24LEM-1032/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)

телевизор bbk 24 led 24lem-1032/ts2c (b) - компактный телевизор с диагональю 24 дюйма, разрешением hd 1366x768 и частотой обновления 60 гц. поддерживает стандарты dvb-t2, dvb-c, dvb-s2. оснащен двумя usb и одним hdmi портом. вес с подставкой 2.2 кг. цвет корпуса черный.

Отзывы о товаре Телевизор LED BBK 24" 24LEM-1032/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
100x100
Входы
USB, HDMI
Выходы
оптический s/pdif
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2, dvb-c, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
536x326x79.5
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Тип матрицы
Led
Развернуть
Разрешение экрана
1366x768
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
usb, hdmi
Количество HDMI
1
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор bbk 24 led 24lem-1032/ts2c (b) - компактный телевизор с диагональю 24 дюйма, разрешением hd 1366x768 и частотой обновления 60 гц. поддерживает стандарты dvb-t2, dvb-c, dvb-s2. оснащен двумя usb и одним hdmi портом. вес с подставкой 2.2 кг. цвет корпуса черный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED BBK 24" 24LEM-1032/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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