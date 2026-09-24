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Frank Zappa - Cruising With Ruben & The Jets (0824302383810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Zappa - Cruising With Ruben & The Jets (0824302383810) виниловая пластинка

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Frank Zappa - Cruising With Ruben &amp; The Jets (0824302383810) виниловая пластинка - фото 1
Frank Zappa - Cruising With Ruben &amp; The Jets (0824302383810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Cruising With Ruben & The Jets
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Frank Zappa - Cruising With Ruben &amp; The Jets (0824302383810) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Zappa - Cruising With Ruben &amp; The Jets (0824302383810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699285
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frank Zappa - Cruising With Ruben & The Jets (0824302383810) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZAPPA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UME (USM)
Barcode
[0824302383810]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Cruising With Ruben & The Jets
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cheap Thrills, Love Of My Life, How Could I Be Such A Fool, Deseri, Im Not Satisfied Jelly Roll Gum Drop, Anything, Later That Night, You Didnt Try To Call Me, Fountain Of Love, No.No.No., Anyway The Wind Blows, Stuff Up The Cracks
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Zappa - Cruising With Ruben & The Jets (0824302383810) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cheap Thrills, Love Of My Life, How Could I Be Such A Fool, Deseri, Im Not Satisfied Jelly Roll Gum Drop, Anything, Later That Night, You Didnt Try To Call Me, Fountain Of Love, No.No.No., Anyway The Wind Blows, Stuff Up The Cracks

Отзывы о товаре Frank Zappa - Cruising With Ruben & The Jets (0824302383810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ZAPPA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UME (USM)
Barcode
[0824302383810]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Cruising With Ruben & The Jets
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cheap Thrills, Love Of My Life, How Could I Be Such A Fool, Deseri, Im Not Satisfied Jelly Roll Gum Drop, Anything, Later That Night, You Didnt Try To Call Me, Fountain Of Love, No.No.No., Anyway The Wind Blows, Stuff Up The Cracks
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cheap Thrills, Love Of My Life, How Could I Be Such A Fool, Deseri, Im Not Satisfied Jelly Roll Gum Drop, Anything, Later That Night, You Didnt Try To Call Me, Fountain Of Love, No.No.No., Anyway The Wind Blows, Stuff Up The Cracks
Самовывоз
Доставка
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Купить Frank Zappa - Cruising With Ruben & The Jets (0824302383810) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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