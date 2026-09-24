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Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка

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Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - фото 2
Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - фото 3
Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - фото 4
Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - фото 5
Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - фото 6
Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
UNLIMITED LOVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - фото 3
  • Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - фото 4
  • Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - фото 5
  • Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - фото 6
  • Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699283
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка
4 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Bros Records (WB)
Barcode
[0093624874720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
UNLIMITED LOVE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Black Summer, Here Ever After, Aquatic Mouth Dance, Not The One, Poster Child The Great Apes, Its Only Natural, Shes A Lover, These Are The Ways, Whatchu Thinkin, Bastards Of Light, White Braids & Pillow Chair, One Way Traffic, Veronica, Let Em Cry, The Heavy Wing, Tangelo
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка

4 февраля Red Hot Chili Peppers возвращаются с новым синглом «Black Summer». Вместе с выходом сингла группа анонсирует новый альбом «Unlimited Love» (дата выхода – 1 апреля). Также группа официально объявила о возвращении в состав легендарного гитариста Джона Фрушанте. Исполнительным продюсером пластинки выступил Рик Рубин, с которым Red Hot Chili Peppers начали сотрудничать в начале 1990-х годов. С тех пор, Рик Рубин продюсировал все студийные альбомы группы, за исключением «The Getaway» (2016). Предыдущая пластинка Red Hot Chili Peppers «The Getaway» вышла в 2016 году. В сентябре 2021 года альбом получил «золотую» сертификацию. В прошлом году стало известно, что группа практически закончила работу над новым альбом, а также в октябре 2021 года музыканты анонсировали масштабное мировое турне «2022 Global Stadium Tour», в который коллектив отправится летом 2022 года. Red Hot Chili Peppers – одна из самых популярных рок-групп на планете. Коллектив был основан в 1983 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. RHCP записывают музыку в жанрах альтернативный рок, фанк, панк-рок, психоделический рок и др. На сегодняшний день группа имеет более 80 млн проданных копий альбомов по всему миру. Также на счету коллектива тринадцать хитов, занимавших первую строчку чарта Billboard. Red Hot Chili Peppers шесть раз становились обладателями престижной музыкальной премии «Грэмми». За свою почти сорокалетнюю историю группа выпустила одиннадцать студийных альбомов, шесть из которых достигли «платинового» статуса: «Mother’s Milk» (1989), семь раз «платиновый» «Blood Sugar Sex Magik» (1991), дважды «платиновый» «One Hot Minute» (1995), семь раз «платиновый» «Californication» (1999), дважды «платиновый» «By the Way» (2002) и четырежды «платиновый» «Stadium Arcadium» (2006). Red Hot Chili Peppers трижды приезжали с концертами в Россию. Первый раз группа выступила на Красной площади в Москве в 1999 году на дне рождения телеканала «MTV Russia». Затем, спустя 13 лет, в 2012 году, RHCP посетили Москву и Санкт-Петербург в рамках тура в поддержку альбома «I’m With You». Последнее на данный момент выступление группы в России состоялось в 2016 году в Москве на музыкальном фестивале «Park Live».



Теги товара: Indie, Limited Edition

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Bros Records (WB)
Barcode
[0093624874720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
UNLIMITED LOVE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Black Summer, Here Ever After, Aquatic Mouth Dance, Not The One, Poster Child The Great Apes, Its Only Natural, Shes A Lover, These Are The Ways, Whatchu Thinkin, Bastards Of Light, White Braids & Pillow Chair, One Way Traffic, Veronica, Let Em Cry, The Heavy Wing, Tangelo
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Описание
4 февраля Red Hot Chili Peppers возвращаются с новым синглом «Black Summer». Вместе с выходом сингла группа анонсирует новый альбом «Unlimited Love» (дата выхода – 1 апреля). Также группа официально объявила о возвращении в состав легендарного гитариста Джона Фрушанте. Исполнительным продюсером пластинки выступил Рик Рубин, с которым Red Hot Chili Peppers начали сотрудничать в начале 1990-х годов. С тех пор, Рик Рубин продюсировал все студийные альбомы группы, за исключением «The Getaway» (2016). Предыдущая пластинка Red Hot Chili Peppers «The Getaway» вышла в 2016 году. В сентябре 2021 года альбом получил «золотую» сертификацию. В прошлом году стало известно, что группа практически закончила работу над новым альбом, а также в октябре 2021 года музыканты анонсировали масштабное мировое турне «2022 Global Stadium Tour», в который коллектив отправится летом 2022 года. Red Hot Chili Peppers – одна из самых популярных рок-групп на планете. Коллектив был основан в 1983 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. RHCP записывают музыку в жанрах альтернативный рок, фанк, панк-рок, психоделический рок и др. На сегодняшний день группа имеет более 80 млн проданных копий альбомов по всему миру. Также на счету коллектива тринадцать хитов, занимавших первую строчку чарта Billboard. Red Hot Chili Peppers шесть раз становились обладателями престижной музыкальной премии «Грэмми». За свою почти сорокалетнюю историю группа выпустила одиннадцать студийных альбомов, шесть из которых достигли «платинового» статуса: «Mother’s Milk» (1989), семь раз «платиновый» «Blood Sugar Sex Magik» (1991), дважды «платиновый» «One Hot Minute» (1995), семь раз «платиновый» «Californication» (1999), дважды «платиновый» «By the Way» (2002) и четырежды «платиновый» «Stadium Arcadium» (2006). Red Hot Chili Peppers трижды приезжали с концертами в Россию. Первый раз группа выступила на Красной площади в Москве в 1999 году на дне рождения телеканала «MTV Russia». Затем, спустя 13 лет, в 2012 году, RHCP посетили Москву и Санкт-Петербург в рамках тура в поддержку альбома «I’m With You». Последнее на данный момент выступление группы в России состоялось в 2016 году в Москве на музыкальном фестивале «Park Live».


Теги товара: Indie, Limited Edition
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Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love (0093624874720) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4790 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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