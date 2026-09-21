Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sum 41
Альбом (сингл)
2008
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699276
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475222781]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sum 41
Альбом (сингл)
2008
Жанр
панк
Трек-лист
Still Waiting, The Hell Song, Fat Lip, We're All To Blame, Walking Disaster, In Too Deep, Pieces, Underclass Hero, Motivation, Makes No Difference (Alternate Version), With Me, Handle This, Over My Head (Better Off Dead), Pain For Pleasure
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Still Waiting, The Hell Song, Fat Lip, We're All To Blame, Walking Disaster, In Too Deep, Pieces, Underclass Hero, Motivation, Makes No Difference (Alternate Version), With Me, Handle This, Over My Head (Better Off Dead), Pain For Pleasure
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Теги товара: Панк-рок
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475222781]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sum 41
Альбом (сингл)
2008
Жанр
панк
Трек-лист
Still Waiting, The Hell Song, Fat Lip, We're All To Blame, Walking Disaster, In Too Deep, Pieces, Underclass Hero, Motivation, Makes No Difference (Alternate Version), With Me, Handle This, Over My Head (Better Off Dead), Pain For Pleasure
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Still Waiting, The Hell Song, Fat Lip, We're All To Blame, Walking Disaster, In Too Deep, Pieces, Underclass Hero, Motivation, Makes No Difference (Alternate Version), With Me, Handle This, Over My Head (Better Off Dead), Pain For Pleasure
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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