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Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка

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Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка - фото 1
Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка - фото 2
Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sum 41
Альбом (сингл)
2008
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка - фото 1
  • Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка - фото 2
  • Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699276
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475222781]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sum 41
Альбом (сингл)
2008
Жанр
панк
Трек-лист
Still Waiting, The Hell Song, Fat Lip, We're All To Blame, Walking Disaster, In Too Deep, Pieces, Underclass Hero, Motivation, Makes No Difference (Alternate Version), With Me, Handle This, Over My Head (Better Off Dead), Pain For Pleasure
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Still Waiting, The Hell Song, Fat Lip, We're All To Blame, Walking Disaster, In Too Deep, Pieces, Underclass Hero, Motivation, Makes No Difference (Alternate Version), With Me, Handle This, Over My Head (Better Off Dead), Pain For Pleasure



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475222781]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sum 41
Альбом (сингл)
2008
Жанр
панк
Трек-лист
Still Waiting, The Hell Song, Fat Lip, We're All To Blame, Walking Disaster, In Too Deep, Pieces, Underclass Hero, Motivation, Makes No Difference (Alternate Version), With Me, Handle This, Over My Head (Better Off Dead), Pain For Pleasure
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Still Waiting, The Hell Song, Fat Lip, We're All To Blame, Walking Disaster, In Too Deep, Pieces, Underclass Hero, Motivation, Makes No Difference (Alternate Version), With Me, Handle This, Over My Head (Better Off Dead), Pain For Pleasure


Теги товара: Панк-рок
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Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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