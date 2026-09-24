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3 Doors Down - Away From The Sun (0602557902181) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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3 Doors Down - Away From The Sun (0602557902181) виниловая пластинка

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3 Doors Down - Away From The Sun (0602557902181) виниловая пластинка - фото 1
3 Doors Down - Away From The Sun (0602557902181) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
3 Doors Down
Альбом (сингл)
Away From The Sun
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 3 Doors Down - Away From The Sun (0602557902181) виниловая пластинка - фото 1
  • 3 Doors Down - Away From The Sun (0602557902181) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699274
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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3 Doors Down - Away From The Sun (0602557902181) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557902181]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
3 Doors Down
Альбом (сингл)
Away From The Sun
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
When Im Gone, Away From The Sun, The Road Im On, Ticket To Heaven, Running Out Of Days Here Without You, I Feel You, Dangerous Game, Changes, Going Down In Flames, Sarah Yellin, This Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 3 Doors Down - Away From The Sun (0602557902181) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: When Im Gone, Away From The Sun, The Road Im On, Ticket To Heaven, Running Out Of Days Here Without You, I Feel You, Dangerous Game, Changes, Going Down In Flames, Sarah Yellin, This Time

Отзывы о товаре 3 Doors Down - Away From The Sun (0602557902181) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557902181]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
3 Doors Down
Альбом (сингл)
Away From The Sun
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
When Im Gone, Away From The Sun, The Road Im On, Ticket To Heaven, Running Out Of Days Here Without You, I Feel You, Dangerous Game, Changes, Going Down In Flames, Sarah Yellin, This Time
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: When Im Gone, Away From The Sun, The Road Im On, Ticket To Heaven, Running Out Of Days Here Without You, I Feel You, Dangerous Game, Changes, Going Down In Flames, Sarah Yellin, This Time
Самовывоз
Доставка
Отзывы


3 Doors Down - Away From The Sun (0602557902181) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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