Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка
The World of Hans Zimmer - Part II: A New Dimension - долгожданное продолжение успешного альбома 2019 года The World of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration, для которого Ханс Циммер сочинил новые, звуко-живописные оркестровые сюиты, основанные на многих других его культовых саундтреках. Основные моменты двойного альбома, который содержит более двух часов музыки, включают сюиту из No Time to Die, которая структурирована как концерт для виолончели, элегическую A Time of Quiet Between the Storms из Dune II и эпическую оркестровую сюиту из The Prince of Egypt. Кроме того, поклонники могут рассчитывать на уникальную новую версию The Rock - одной из великих классических работ Ханса Циммера 90-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 990 руб. 7 105 руб.1248 руб. в СплитQueen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDoors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитErykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) в...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитVan Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) вини...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитVince Guaraldi - Peanuts Greatest Hits (picture) (0888072715073)...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитTen Years After - Ssssh - deluxe (Half Speed) (0840401712658) ви...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитБИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3 (46200329...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитOST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) винилов...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитКороль И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Отзывы о товаре Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка