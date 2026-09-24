Mac Miller - Best Day Ever (coloured) (0196922265037) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Best Day Ever
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Jazz, Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699257
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Характеристики
Бренд
Rostrum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rostrum Records
Barcode
[0196922265037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Best Day Ever
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Jazz, Soul
Трек-лист
Best Day Ever, Get Up, Donald Trump, Oy Vey, Ill Be There Wear My Hat, Wake Up, All Around The World, Down The Rabbit Hole, In The Air, Play Ya Cards, She Said, Life Aint Easy, Snooze, Keep Floatin, BDE Bonus
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mac Miller - Best Day Ever (coloured) (0196922265037) виниловая пластинка
Переиздание легендарного микстейпа Best Day Ever (2011) американского рэпера Мака Миллера с синглом Donald Trump, спродюсированного Just Blaze, 9th Wonder и Chuck Inglish при участии Wiz Khalifa и Phonte, который первоначально был выпущен только в цифровом формате и был ремастирован для физических записей.
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Rostrum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rostrum Records
Barcode
[0196922265037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Best Day Ever
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Jazz, Soul
Трек-лист
Best Day Ever, Get Up, Donald Trump, Oy Vey, Ill Be There Wear My Hat, Wake Up, All Around The World, Down The Rabbit Hole, In The Air, Play Ya Cards, She Said, Life Aint Easy, Snooze, Keep Floatin, BDE Bonus
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Переиздание легендарного микстейпа Best Day Ever (2011) американского рэпера Мака Миллера с синглом Donald Trump, спродюсированного Just Blaze, 9th Wonder и Chuck Inglish при участии Wiz Khalifa и Phonte, который первоначально был выпущен только в цифровом формате и был ремастирован для физических записей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Mac Miller - Best Day Ever (coloured) (0196922265037) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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