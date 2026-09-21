George Benson - Dreams Do Come True (0603497826636) виниловая пластинка
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Описание товара George Benson - Dreams Do Come True (0603497826636) виниловая пластинка
В 1989 году Бенсон сотрудничал со знаменитым композитором-аранжировщиком Робертом Фарноном и его оркестром для создания альбома DREAMS DO COME TRUE. Пышные аранжировки Фарнона прекрасно дополняют задушевный вокал Бенсона и плавную гитарную игру в таких американских стандартах, как «Autumn Leaves», «At Last» и «My Romance». В завораживающую коллекцию также вошли переосмысленные классические поп-музыки, такие как «Yesterday» группы Beatles и «A Song For You» Леона Рассела. В 1976 году версия Бенсона «This Masquerade» Рассела стала его первым крупным хитом и получила премию «Грэмми» как «Запись года». Бенсон записал DREAMS DO COME TRUE в плодотворный период и решил отложить выпуск альбома. Тем временем записи пропали и оставались утерянными до недавнего времени, когда их вновь обнаружили в архиве Бенсона. Теперь, спустя 35 лет, альбом наконец-то получит должное издание. оригинальные сессии записи DREAMS DO COME TRUE были безупречно записаны обладателем премии Грэмми инженером Элом Шмидтом, который управлял консолью записи некоторых из самых успешных альбомов Бенсона. Все 11 треков были обновлены для предстоящего релиза. Бенсон сотрудничал с удостоенным премии Грэмми пианистом, композитором и аранжировщиком Рэнди Уолдманом в качестве его сопродюсера, добавляя наложения и выразительные хоровые аранжировки на протяжении всей обновленной пластинки. Этот альбом знаменует собой последнюю главу в блестящей карьере Бенсона как гиганта джаза и современной музыки. За время работы в Warner Records с 1976 по 1993 год Бенсон выпустил 12 студийных альбомов, включая BREEZIN. Эта революционная пластинка не только возглавила чарты поп-музыки, R&amp;B и джаза, но и принесла Бенсону три из 10 премий Грэмми. Трижды платиновый альбом BREEZIN остается одним из самых продаваемых джазовых альбомов всех времен. В 2009 году Национальный фонд искусств (NEA) признал Бенсона мастером джаза, что является высшей наградой страны для джазовых исполнителей.
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