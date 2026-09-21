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Teach In - Greatest Hits 1974-1980 (coloured) (0630428082014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Teach In - Greatest Hits 1974-1980 (coloured) (0630428082014) виниловая пластинка

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Teach In - Greatest Hits 1974-1980 (coloured) (0630428082014) виниловая пластинка - фото 1
Teach In - Greatest Hits 1974-1980 (coloured) (0630428082014) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Teach In
Альбом (сингл)
Greatest Hits 1974-1980
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Teach In - Greatest Hits 1974-1980 (coloured) (0630428082014) виниловая пластинка - фото 1
  • Teach In - Greatest Hits 1974-1980 (coloured) (0630428082014) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699247
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Характеристики

Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428082014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Teach In
Альбом (сингл)
Greatest Hits 1974-1980
Трек-лист
Ding-A-Dong, In The Summernight, Fly Away, Im Alone, Sailorman, (Do You Wanna Play) My Rock And Roll Song, Bad Day, Regrets, Rose Valley, Tennessee Town, Old Friend Goodbye, La La Lovesong, The Show Must Go On, Bye Bye Bye, Goodbye Love, Dear John, The Robot, Greenpeace, Upside Down, A Ride In The Night, See The Sun, The Circus Show
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Teach In - Greatest Hits 1974-1980 (coloured) (0630428082014) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ding-A-Dong, In The Summernight, Fly Away, Im Alone, Sailorman, (Do You Wanna Play) My Rock And Roll Song, Bad Day, Regrets, Rose Valley, Tennessee Town, Old Friend Goodbye, La La Lovesong, The Show Must Go On, Bye Bye Bye, Goodbye Love, Dear John, The Robot, Greenpeace, Upside Down, A Ride In The Night, See The Sun, The Circus Show



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Teach In - Greatest Hits 1974-1980 (coloured) (0630428082014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428082014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Teach In
Альбом (сингл)
Greatest Hits 1974-1980
Трек-лист
Ding-A-Dong, In The Summernight, Fly Away, Im Alone, Sailorman, (Do You Wanna Play) My Rock And Roll Song, Bad Day, Regrets, Rose Valley, Tennessee Town, Old Friend Goodbye, La La Lovesong, The Show Must Go On, Bye Bye Bye, Goodbye Love, Dear John, The Robot, Greenpeace, Upside Down, A Ride In The Night, See The Sun, The Circus Show
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ding-A-Dong, In The Summernight, Fly Away, Im Alone, Sailorman, (Do You Wanna Play) My Rock And Roll Song, Bad Day, Regrets, Rose Valley, Tennessee Town, Old Friend Goodbye, La La Lovesong, The Show Must Go On, Bye Bye Bye, Goodbye Love, Dear John, The Robot, Greenpeace, Upside Down, A Ride In The Night, See The Sun, The Circus Show


Теги товара: Цветной винил
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