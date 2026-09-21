Teach In - Greatest Hits 1974-1980 (coloured) (0630428082014) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Teach In
Альбом (сингл)
Greatest Hits 1974-1980
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699247
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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428082014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Teach In
Альбом (сингл)
Greatest Hits 1974-1980
Трек-лист
Ding-A-Dong, In The Summernight, Fly Away, Im Alone, Sailorman, (Do You Wanna Play) My Rock And Roll Song, Bad Day, Regrets, Rose Valley, Tennessee Town, Old Friend Goodbye, La La Lovesong, The Show Must Go On, Bye Bye Bye, Goodbye Love, Dear John, The Robot, Greenpeace, Upside Down, A Ride In The Night, See The Sun, The Circus Show
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Teach In - Greatest Hits 1974-1980 (coloured) (0630428082014) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ding-A-Dong, In The Summernight, Fly Away, Im Alone, Sailorman, (Do You Wanna Play) My Rock And Roll Song, Bad Day, Regrets, Rose Valley, Tennessee Town, Old Friend Goodbye, La La Lovesong, The Show Must Go On, Bye Bye Bye, Goodbye Love, Dear John, The Robot, Greenpeace, Upside Down, A Ride In The Night, See The Sun, The Circus Show
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428082014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Teach In
Альбом (сингл)
Greatest Hits 1974-1980
Трек-лист
Ding-A-Dong, In The Summernight, Fly Away, Im Alone, Sailorman, (Do You Wanna Play) My Rock And Roll Song, Bad Day, Regrets, Rose Valley, Tennessee Town, Old Friend Goodbye, La La Lovesong, The Show Must Go On, Bye Bye Bye, Goodbye Love, Dear John, The Robot, Greenpeace, Upside Down, A Ride In The Night, See The Sun, The Circus Show
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ding-A-Dong, In The Summernight, Fly Away, Im Alone, Sailorman, (Do You Wanna Play) My Rock And Roll Song, Bad Day, Regrets, Rose Valley, Tennessee Town, Old Friend Goodbye, La La Lovesong, The Show Must Go On, Bye Bye Bye, Goodbye Love, Dear John, The Robot, Greenpeace, Upside Down, A Ride In The Night, See The Sun, The Circus Show
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Teach In - Greatest Hits 1974-1980 (coloured) (0630428082014) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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