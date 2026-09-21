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Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка

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Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 1
Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 2
Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 3
Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 4
Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 5
Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 6
Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 7
Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thy Art Is Murder
Альбом (сингл)
Holy War
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 1
  • Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 2
  • Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 3
  • Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 4
  • Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 5
  • Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 6
  • Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 7
  • Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699234
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361350833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thy Art Is Murder
Альбом (сингл)
Holy War
Трек-лист
Absolute Genocide, Light Bearer, Holy War, Coffin Dragger, Fur And Claw Deliver Us To Evil, Emptiness, Violent Reckoning, Child Of Sorrow, Naked And Cold, Vengeance
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир агрессивного и мощного звука с виниловой пластинкой Holy War от группы Thy Art Is Murder. Этот альбом на прозрачной зеленой пластинке с белыми всплесками обещает вам интенсивные ритмы и яркие мелодии, которые проникнут в каждую клетку вашего тела. Каждый трек на этой пластинке - это как звучащий призыв к борьбе и сопротивлению, наполненный энергией и страстью. Внимательное прослушивание этого альбома погрузит вас в безудержное вращение эмоций и оставит незабываемые впечатления. Купить виниловую пластинку Thy Art Is Murder - значит открыть для себя новые аспекты тяжелой музыки и получить дозу адреналина прямо у себя дома.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Thy Art Is Murder - Holy War (coloured) (0727361350833) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361350833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thy Art Is Murder
Альбом (сингл)
Holy War
Трек-лист
Absolute Genocide, Light Bearer, Holy War, Coffin Dragger, Fur And Claw Deliver Us To Evil, Emptiness, Violent Reckoning, Child Of Sorrow, Naked And Cold, Vengeance
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в мир агрессивного и мощного звука с виниловой пластинкой Holy War от группы Thy Art Is Murder. Этот альбом на прозрачной зеленой пластинке с белыми всплесками обещает вам интенсивные ритмы и яркие мелодии, которые проникнут в каждую клетку вашего тела. Каждый трек на этой пластинке - это как звучащий призыв к борьбе и сопротивлению, наполненный энергией и страстью. Внимательное прослушивание этого альбома погрузит вас в безудержное вращение эмоций и оставит незабываемые впечатления. Купить виниловую пластинку Thy Art Is Murder - значит открыть для себя новые аспекты тяжелой музыки и получить дозу адреналина прямо у себя дома.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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