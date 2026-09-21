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Thy Art Is Murder - Decade Of Hate (coloured) (4065629712372) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thy Art Is Murder - Decade Of Hate (coloured) (4065629712372) виниловая пластинка

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Thy Art Is Murder - Decade Of Hate (coloured) (4065629712372) виниловая пластинка - фото 1
Thy Art Is Murder - Decade Of Hate (coloured) (4065629712372) виниловая пластинка - фото 2
Thy Art Is Murder - Decade Of Hate (coloured) (4065629712372) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thy Art Is Murder
Альбом (сингл)
Decade Of Hate
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
красный, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Thy Art Is Murder - Decade Of Hate (coloured) (4065629712372) виниловая пластинка - фото 1
  • Thy Art Is Murder - Decade Of Hate (coloured) (4065629712372) виниловая пластинка - фото 2
  • Thy Art Is Murder - Decade Of Hate (coloured) (4065629712372) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699233
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629712372]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thy Art Is Murder
Альбом (сингл)
Decade Of Hate
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Reign Of Darkness, The Purest Strain Of Hate, Vile Creation, Shadow Of Eternal Sin, Immolation Infinite Forms, Dead Sun, Gates Of Misery, Defective Breed, Doomed From Birth, Death Squad Anthem, Holy War, Puppet Master
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thy Art Is Murder - Decade Of Hate (coloured) (4065629712372) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Thy Art Is Murder / Decade Of Hate (Live in Melbourne 2023) (2LP) - это возможность окунуться в живой концертный опыт группы Thy Art Is Murder и насладиться их десятилетием жаркого и яростного металла. Decade Of Hate - это альбом, который захватывает атмосферу живого выступления Thy Art Is Murder в Мельбурне. Он предлагает потрясающую смесь брутальных риффов, мощного ритма и жесткой вокализации, сметающих все на своем пути. В каждой песне вы будете ощущать энергию и агрессию, которыми славится группа Thy Art Is Murder. Купить виниловую пластинку Thy Art Is Murder / Decade Of Hate (Live in Melbourne 2023) (2LP) - это прекрасная возможность увидеть и услышать группу в ее лучших выступлениях. Запечатленные на этом альбоме песни позволят вам пережить адреналин и невероятное напряжение живого шоу прямо у вас дома. Не упустите шанс купить виниловую пластинку Thy Art Is Murder / Decade Of Hate (Live in Melbourne 2023) (2LP) и ощутить всю мощь и атмосферу живого выступления этой знаменитой группы. Украсьте свою коллекцию металлическим яростью и страстным исполнением Thy Art Is Murder.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Thy Art Is Murder - Decade Of Hate (coloured) (4065629712372) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629712372]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thy Art Is Murder
Альбом (сингл)
Decade Of Hate
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Reign Of Darkness, The Purest Strain Of Hate, Vile Creation, Shadow Of Eternal Sin, Immolation Infinite Forms, Dead Sun, Gates Of Misery, Defective Breed, Doomed From Birth, Death Squad Anthem, Holy War, Puppet Master
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Thy Art Is Murder / Decade Of Hate (Live in Melbourne 2023) (2LP) - это возможность окунуться в живой концертный опыт группы Thy Art Is Murder и насладиться их десятилетием жаркого и яростного металла. Decade Of Hate - это альбом, который захватывает атмосферу живого выступления Thy Art Is Murder в Мельбурне. Он предлагает потрясающую смесь брутальных риффов, мощного ритма и жесткой вокализации, сметающих все на своем пути. В каждой песне вы будете ощущать энергию и агрессию, которыми славится группа Thy Art Is Murder. Купить виниловую пластинку Thy Art Is Murder / Decade Of Hate (Live in Melbourne 2023) (2LP) - это прекрасная возможность увидеть и услышать группу в ее лучших выступлениях. Запечатленные на этом альбоме песни позволят вам пережить адреналин и невероятное напряжение живого шоу прямо у вас дома. Не упустите шанс купить виниловую пластинку Thy Art Is Murder / Decade Of Hate (Live in Melbourne 2023) (2LP) и ощутить всю мощь и атмосферу живого выступления этой знаменитой группы. Украсьте свою коллекцию металлическим яростью и страстным исполнением Thy Art Is Murder.


Теги товара: Progressive Rock
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