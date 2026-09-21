Pain - Nothing Remains The Same (coloured) (4065629717919) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
Nothing Remains The Same
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699229
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629717919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
Nothing Remains The Same
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
It's Only Them (Remaster 2025), Shut Your Mouth (Remaster 2025), Close My Eyes (Remaster 2025), Just Hate Me (Remaster 2025), Injected Paradise (Remaster 2025), Eleanor Rigby (Remaster 2025), Expelled (Remaster 2025), Pull Me Under (Remaster 2025), Save Me (Remaster 2025), The Game (Remaster 2025), Fade Away (Remaster 2025)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pain - Nothing Remains The Same (coloured) (4065629717919) виниловая пластинка
Впервые на виниле выходит Nothing Remains the Same — третий студийный альбом шведского индастриал-метал проекта Pain, выпущенный первоначально в 2002 году. После выхода высоко оцененного альбома "I Am" в 2024 году шведы PAIN теперь возвращаются к своему прошлому, переиздавая классику индастриал-метала "Nothing Remains The Same" 2002 года, которая вознесла сайд-проект Hypocrisy к международной известности с такими хитами, как "Shut Your Mouth" и "Just Hate Me".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитUriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитSensations' Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) ...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBlack Sabbath - Paranoid (coloured) (4099964007558) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитSam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитIl Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитJohn Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSantana - III (Original Master Recording) (0886919990515) винило...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSemiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) винило...
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629717919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
Nothing Remains The Same
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
It's Only Them (Remaster 2025), Shut Your Mouth (Remaster 2025), Close My Eyes (Remaster 2025), Just Hate Me (Remaster 2025), Injected Paradise (Remaster 2025), Eleanor Rigby (Remaster 2025), Expelled (Remaster 2025), Pull Me Under (Remaster 2025), Save Me (Remaster 2025), The Game (Remaster 2025), Fade Away (Remaster 2025)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Впервые на виниле выходит Nothing Remains the Same — третий студийный альбом шведского индастриал-метал проекта Pain, выпущенный первоначально в 2002 году. После выхода высоко оцененного альбома "I Am" в 2024 году шведы PAIN теперь возвращаются к своему прошлому, переиздавая классику индастриал-метала "Nothing Remains The Same" 2002 года, которая вознесла сайд-проект Hypocrisy к международной известности с такими хитами, как "Shut Your Mouth" и "Just Hate Me".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pain - Nothing Remains The Same (coloured) (4065629717919) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pain - Nothing Remains The Same (coloured) (4065629717919) виниловая пластинка