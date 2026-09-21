Pain - Dancing With The Dead (coloured) (4065629718015) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
Dancing With The Dead
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699228
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629718015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
Dancing With The Dead
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Don't Count Me Out (Remaster 2025), Same Old Song (Remaster 2025), Nothing (Remaster 2025), The Tables Have Turned (Remaster 2025), Not Afraid to Die (Remaster 2025), Dancing With the Dead (Remaster 2025), Tear It Up (Remaster 2025), Bye/die (Remaster 2025), My Misery (Remaster 2025), A Good Day to Die (Remaster 2025), Stay Away (Remaster 2025), The Third Wave (Remaster 2025)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pain - Dancing With The Dead (coloured) (4065629718015) виниловая пластинка
Dancing with the Dead — четвёртый студийный альбом шведского индастриал-метал проекта Pain, выпущенный первоначально в марте 2005 года. После выхода высоко оцененного альбома "I Am" в 2024 году мастера индастриал-метала PAIN выпускают юбилейную версию "Dancing With The Dead" как раз к своему европейскому туру с The Halo Effect в январе 2025 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629718015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
Dancing With The Dead
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Don't Count Me Out (Remaster 2025), Same Old Song (Remaster 2025), Nothing (Remaster 2025), The Tables Have Turned (Remaster 2025), Not Afraid to Die (Remaster 2025), Dancing With the Dead (Remaster 2025), Tear It Up (Remaster 2025), Bye/die (Remaster 2025), My Misery (Remaster 2025), A Good Day to Die (Remaster 2025), Stay Away (Remaster 2025), The Third Wave (Remaster 2025)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Dancing with the Dead — четвёртый студийный альбом шведского индастриал-метал проекта Pain, выпущенный первоначально в марте 2005 года. После выхода высоко оцененного альбома "I Am" в 2024 году мастера индастриал-метала PAIN выпускают юбилейную версию "Dancing With The Dead" как раз к своему европейскому туру с The Halo Effect в январе 2025 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pain - Dancing With The Dead (coloured) (4065629718015) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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