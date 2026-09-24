Top.Mail.Ru
Exodus - British Disaster: The Battle Of '89 (coloured) (0727361532918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Exodus - British Disaster: The Battle Of '89 (coloured) (0727361532918) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Exodus - British Disaster: The Battle Of &#039;89 (coloured) (0727361532918) виниловая пластинка - фото 1
Exodus - British Disaster: The Battle Of &#039;89 (coloured) (0727361532918) виниловая пластинка - фото 2
Exodus - British Disaster: The Battle Of &#039;89 (coloured) (0727361532918) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
British Disaster: The Battle Of 89
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Exodus - British Disaster: The Battle Of &#039;89 (coloured) (0727361532918) виниловая пластинка - фото 1
  • Exodus - British Disaster: The Battle Of &#039;89 (coloured) (0727361532918) виниловая пластинка - фото 2
  • Exodus - British Disaster: The Battle Of &#039;89 (coloured) (0727361532918) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699226
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Exodus - British Disaster: The Battle Of '89 (coloured) (0727361532918) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361532918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
British Disaster: The Battle Of 89
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Last Act Of Defiance, Fabulous Disaster, Us Part, Corruption, The Toxic Waltz A Lesson In Violence, Chemi-Kill, Piranha, Like Father, Like Son, Deliver Us To Evil, Parasite, And Then Ther Were None, Verbal Razors, Brain Dead, Strike Of The Beast
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Exodus - British Disaster: The Battle Of '89 (coloured) (0727361532918) виниловая пластинка

Американская трэш-метал группа Exodus выпускает новый концертный альбом British Disaster: The Battle Of 89 (Live At The Astoria). Концерт, вошедший в историю и ставший легендарным среди поклонников Exodus и трэш-метала по всему миру!. Издание на золотом виниле.. Спустя 35 лет после записи группа решает поделиться этим выдающимся живым выступлением со своими поклонниками. Записанные вживую в Astoria в Лондоне еще в марте 1989 года, Exodus еще раз показывают, почему они являются одной из крупнейших трэш-металлических групп всех времен. Головокружительные риффы, быстрые соло и потрясающая атмосфера — вот чего можно ожидать от этого концертного альбома.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Exodus - British Disaster: The Battle Of '89 (coloured) (0727361532918) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361532918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
British Disaster: The Battle Of 89
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Last Act Of Defiance, Fabulous Disaster, Us Part, Corruption, The Toxic Waltz A Lesson In Violence, Chemi-Kill, Piranha, Like Father, Like Son, Deliver Us To Evil, Parasite, And Then Ther Were None, Verbal Razors, Brain Dead, Strike Of The Beast
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Американская трэш-метал группа Exodus выпускает новый концертный альбом British Disaster: The Battle Of 89 (Live At The Astoria). Концерт, вошедший в историю и ставший легендарным среди поклонников Exodus и трэш-метала по всему миру!. Издание на золотом виниле.. Спустя 35 лет после записи группа решает поделиться этим выдающимся живым выступлением со своими поклонниками. Записанные вживую в Astoria в Лондоне еще в марте 1989 года, Exodus еще раз показывают, почему они являются одной из крупнейших трэш-металлических групп всех времен. Головокружительные риффы, быстрые соло и потрясающая атмосфера — вот чего можно ожидать от этого концертного альбома.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Exodus - British Disaster: The Battle Of '89 (coloured) (0727361532918) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...