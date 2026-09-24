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Various Artists - The Tarantino Experience Take 3 (coloured) (8430717000055) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - The Tarantino Experience Take 3 (coloured) (8430717000055) виниловая пластинка

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Various Artists - The Tarantino Experience Take 3 (coloured) (8430717000055) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The Tarantino Experience Take 3 (coloured) (8430717000055) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - The Tarantino Experience Take 3 (coloured) (8430717000055) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Tarantino Experience Take 3
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Tarantino Experience Take 3 (coloured) (8430717000055) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The Tarantino Experience Take 3 (coloured) (8430717000055) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - The Tarantino Experience Take 3 (coloured) (8430717000055) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699223
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Загружаем...
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Various Artists - The Tarantino Experience Take 3 (coloured) (8430717000055) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[8430717000055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Tarantino Experience Take 3
Трек-лист
Jos? Feliciano – California Dreamin, The Friends Of Distinction – Grazing In The Grass, Bobby Womack – Across 110th Street, Dave Berry – Little Things, Isaac Hayes, Gloria Gaynor – Youre The First The Last My Everything, The Chi-Lites – Have You Seen Her, Eddie Floyd – Knock On Wood, Lynn Anderson – Stand By Your Man, Pumpkin Pie – Stuck In The Middle With You, Box Tops – Cry Like A Baby, Brothers Johnson – Strawberry Letter 23, The Delfonics – Didnt I Blow Your Mind This Time, Paul Revere & The
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Tarantino Experience Take 3 (coloured) (8430717000055) виниловая пластинка

Tarantino Experience Take III продолжает с того места, на котором остановился Reloaded. Как обычно, двойной альбом включает легендарные жемчужины из фильмов Квентина, включая «California Dreamin» Хосе Фелисиано, «Across 110th Street» Бобби Уомака, «Cry Like A Baby» The Box Tops и «Strawberry Letter 23» The Brothers Johnson среди многих других.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - The Tarantino Experience Take 3 (coloured) (8430717000055) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[8430717000055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Tarantino Experience Take 3
Трек-лист
Jos? Feliciano – California Dreamin, The Friends Of Distinction – Grazing In The Grass, Bobby Womack – Across 110th Street, Dave Berry – Little Things, Isaac Hayes, Gloria Gaynor – Youre The First The Last My Everything, The Chi-Lites – Have You Seen Her, Eddie Floyd – Knock On Wood, Lynn Anderson – Stand By Your Man, Pumpkin Pie – Stuck In The Middle With You, Box Tops – Cry Like A Baby, Brothers Johnson – Strawberry Letter 23, The Delfonics – Didnt I Blow Your Mind This Time, Paul Revere & The
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Tarantino Experience Take III продолжает с того места, на котором остановился Reloaded. Как обычно, двойной альбом включает легендарные жемчужины из фильмов Квентина, включая «California Dreamin» Хосе Фелисиано, «Across 110th Street» Бобби Уомака, «Cry Like A Baby» The Box Tops и «Strawberry Letter 23» The Brothers Johnson среди многих других.


Теги товара: Цветной винил
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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