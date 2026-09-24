Various Artists - The Tarantino Experience Take 3 (coloured) (8430717000055) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Tarantino Experience Take 3
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 699223
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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[8430717000055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Tarantino Experience Take 3
Трек-лист
Jos? Feliciano – California Dreamin, The Friends Of Distinction – Grazing In The Grass, Bobby Womack – Across 110th Street, Dave Berry – Little Things, Isaac Hayes, Gloria Gaynor – Youre The First The Last My Everything, The Chi-Lites – Have You Seen Her, Eddie Floyd – Knock On Wood, Lynn Anderson – Stand By Your Man, Pumpkin Pie – Stuck In The Middle With You, Box Tops – Cry Like A Baby, Brothers Johnson – Strawberry Letter 23, The Delfonics – Didnt I Blow Your Mind This Time, Paul Revere & The
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - The Tarantino Experience Take 3 (coloured) (8430717000055) виниловая пластинка
Tarantino Experience Take III продолжает с того места, на котором остановился Reloaded. Как обычно, двойной альбом включает легендарные жемчужины из фильмов Квентина, включая «California Dreamin» Хосе Фелисиано, «Across 110th Street» Бобби Уомака, «Cry Like A Baby» The Box Tops и «Strawberry Letter 23» The Brothers Johnson среди многих других.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[8430717000055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Tarantino Experience Take 3
Трек-лист
Jos? Feliciano – California Dreamin, The Friends Of Distinction – Grazing In The Grass, Bobby Womack – Across 110th Street, Dave Berry – Little Things, Isaac Hayes, Gloria Gaynor – Youre The First The Last My Everything, The Chi-Lites – Have You Seen Her, Eddie Floyd – Knock On Wood, Lynn Anderson – Stand By Your Man, Pumpkin Pie – Stuck In The Middle With You, Box Tops – Cry Like A Baby, Brothers Johnson – Strawberry Letter 23, The Delfonics – Didnt I Blow Your Mind This Time, Paul Revere & The
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Tarantino Experience Take III продолжает с того места, на котором остановился Reloaded. Как обычно, двойной альбом включает легендарные жемчужины из фильмов Квентина, включая «California Dreamin» Хосе Фелисиано, «Across 110th Street» Бобби Уомака, «Cry Like A Baby» The Box Tops и «Strawberry Letter 23» The Brothers Johnson среди многих других.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Купить Various Artists - The Tarantino Experience Take 3 (coloured) (8430717000055) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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