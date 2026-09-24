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Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка

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Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 1
Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 2
Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 3
Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 4
Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 5
Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 6
Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 7
Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 8
Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 1
  • Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 2
  • Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 3
  • Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 4
  • Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 5
  • Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 6
  • Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 7
  • Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 8
  • Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699218
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861069201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Pass the Hatchet I Think I'm Goodkind, Beanbag Chair, I Feel Like Going Home, Mr. Tough, Black Flowers, The Race Is on Again, The Room Got Heavy, Sometimes I Don't Get You, Daphnia, I Should Have Known Better, Watch Out for Me Ronnie, The Weakest Part, Song for Mahila, Point and Shoot, The Story of Yo la Tango
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pass the Hatchet I Think I'm Goodkind, Beanbag Chair, I Feel Like Going Home, Mr. Tough, Black Flowers, The Race Is on Again, The Room Got Heavy, Sometimes I Don't Get You, Daphnia, I Should Have Known Better, Watch Out for Me Ronnie, The Weakest Part, Song for Mahila, Point and Shoot, The Story of Yo la Tango

Отзывы о товаре Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861069201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Pass the Hatchet I Think I'm Goodkind, Beanbag Chair, I Feel Like Going Home, Mr. Tough, Black Flowers, The Race Is on Again, The Room Got Heavy, Sometimes I Don't Get You, Daphnia, I Should Have Known Better, Watch Out for Me Ronnie, The Weakest Part, Song for Mahila, Point and Shoot, The Story of Yo la Tango
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pass the Hatchet I Think I'm Goodkind, Beanbag Chair, I Feel Like Going Home, Mr. Tough, Black Flowers, The Race Is on Again, The Room Got Heavy, Sometimes I Don't Get You, Daphnia, I Should Have Known Better, Watch Out for Me Ronnie, The Weakest Part, Song for Mahila, Point and Shoot, The Story of Yo la Tango
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yo La Tengo - I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (0744861069201) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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