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Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка

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Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 1
Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 2
Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 3
Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 4
Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 5
Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 6
Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 7
Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 8
Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Insomnium
Альбом (сингл)
SHADOWS OF THE DYING SUN
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 1
  • Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 2
  • Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 3
  • Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 4
  • Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 5
  • Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 6
  • Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 7
  • Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 8
  • Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699197
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028483018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Insomnium
Альбом (сингл)
SHADOWS OF THE DYING SUN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Primeval Dark (A), While We Sleep (A), Revelation (A), Black Heart Rebellion (A), Lose To Night (B), Collapsing Words (B), The River (B), Ephemeral (album version) (A), The Promethean Song (A), Shadows Of The Dying Sun (A), Out To The Sea (B), The Emergence (B), The Swarm (B), The Descent (B)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda

Отзывы о товаре Insomnium - Shadows Of The Dying Sun (coloured) (0198028483018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028483018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Insomnium
Альбом (сингл)
SHADOWS OF THE DYING SUN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Primeval Dark (A), While We Sleep (A), Revelation (A), Black Heart Rebellion (A), Lose To Night (B), Collapsing Words (B), The River (B), Ephemeral (album version) (A), The Promethean Song (A), Shadows Of The Dying Sun (A), Out To The Sea (B), The Emergence (B), The Swarm (B), The Descent (B)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
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Отзывы


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