Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка
«Grass Roots» — альбом американского джазового пианиста и композитора Эндрю Хилла. Альбом был записан и выпущен в 1968 году на лейбле Blue Note. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд.. Grass Roots известен своим новаторским подходом к джазовой музыке, демонстрируя уникальный композиционный стиль Хилла и его импровизационные навыки. Музыка «Grass Roots» содержит сложные гармонии, меняющиеся ритмы и смесь влияний пост-бопа и авангарда. Игра Хилла на фортепиано, динамичная и исследовательская, ведет ансамбль через сложные музыкальные ландшафты. В альбоме участвует исключительный состав музыкантов, в том числе Ли Морган на трубе, Букер Эрвин на тенор-саксофоне, Рон Картер на басу и Фредди Уэйтс на барабанах. «Grass Roots» считается важной вехой в дискографии Эндрю Хилла и демонстрирует его талант как композитора и руководителя группы. Авантюрный дух альбома и творческий подход к джазу снискали ему восторженные отзывы и прочное наследие в области авангардной джазовой музыки.
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