The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка
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Описание товара The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка
«Freedom Sound» — классический джазовый альбом The Jazz Crusaders, американской джазовой группы, известной своим проникновенным и фанковым подходом к хард-бопу и соул-джазу. Альбом вышел в 1961 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on конверт.. Альбом считается одной из лучших записей в дискографии группы. «Freedom Sound» представляет собой динамичную и энергичную смесь жестких ритмов, плотных духовых аранжировок и импровизационных соло, которые характеризуют фирменное звучание The Jazz Crusaders. Альбом демонстрирует исключительную музыкальность группы, где каждый участник вносит свой вклад в тесное взаимодействие группы. Заглавный трек «Freedom Sound» представляет собой поразительную композицию, которая иллюстрирует способность The Jazz Crusaders сочетать элементы джаза, R&amp;amp;amp;B и блюза в связное и захватывающее музыкальное заявление. Альбом в целом отражает дух джазовой сцены начала 1960-х годов и остается фаворитом среди поклонников джазовой музыки, ориентированной на соул и грув.
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