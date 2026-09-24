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The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка

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The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка - фото 1
The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка - фото 2
The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка - фото 3
The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка - фото 4
The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка - фото 5
The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Crusaders
Альбом (сингл)
Freedom Sound
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка - фото 1
  • The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка - фото 2
  • The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка - фото 3
  • The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка - фото 4
  • The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка - фото 5
  • The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699188
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455187758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Crusaders
Альбом (сингл)
Freedom Sound
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
The Geek, Funk, Thats It, Freedom Sound, Theme From Exodus Coon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка

«Freedom Sound» — классический джазовый альбом The Jazz Crusaders, американской джазовой группы, известной своим проникновенным и фанковым подходом к хард-бопу и соул-джазу. Альбом вышел в 1961 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on конверт.. Альбом считается одной из лучших записей в дискографии группы. «Freedom Sound» представляет собой динамичную и энергичную смесь жестких ритмов, плотных духовых аранжировок и импровизационных соло, которые характеризуют фирменное звучание The Jazz Crusaders. Альбом демонстрирует исключительную музыкальность группы, где каждый участник вносит свой вклад в тесное взаимодействие группы. Заглавный трек «Freedom Sound» представляет собой поразительную композицию, которая иллюстрирует способность The Jazz Crusaders сочетать элементы джаза, R&amp;amp;amp;amp;B и блюза в связное и захватывающее музыкальное заявление. Альбом в целом отражает дух джазовой сцены начала 1960-х годов и остается фаворитом среди поклонников джазовой музыки, ориентированной на соул и грув.

Отзывы о товаре The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455187758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Crusaders
Альбом (сингл)
Freedom Sound
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
The Geek, Funk, Thats It, Freedom Sound, Theme From Exodus Coon
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
«Freedom Sound» — классический джазовый альбом The Jazz Crusaders, американской джазовой группы, известной своим проникновенным и фанковым подходом к хард-бопу и соул-джазу. Альбом вышел в 1961 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on конверт.. Альбом считается одной из лучших записей в дискографии группы. «Freedom Sound» представляет собой динамичную и энергичную смесь жестких ритмов, плотных духовых аранжировок и импровизационных соло, которые характеризуют фирменное звучание The Jazz Crusaders. Альбом демонстрирует исключительную музыкальность группы, где каждый участник вносит свой вклад в тесное взаимодействие группы. Заглавный трек «Freedom Sound» представляет собой поразительную композицию, которая иллюстрирует способность The Jazz Crusaders сочетать элементы джаза, R&amp;amp;amp;amp;B и блюза в связное и захватывающее музыкальное заявление. Альбом в целом отражает дух джазовой сцены начала 1960-х годов и остается фаворитом среди поклонников джазовой музыки, ориентированной на соул и грув.
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The Crusaders - Freedom Sound (Analogue, Tone Poet) (0602455187758) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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