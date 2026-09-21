Прохор И Пузо - Асфальт (Purple) (2000095753018) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Асфальт
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699165
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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SOYUZ MUSIC
Barcode
[2000095753018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Асфальт
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Воины света, Асфальт, Ночь, Молодость, Реквием Транзистор, Тревожная, Шорох Шпал, Завет
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Прохор И Пузо - Асфальт (Purple) (2000095753018) виниловая пластинка
Новый альбом Асфальт это 7-й по счёту релиз группы Прохор и Пузо, который выдержан уже в привычной для музыкантов манере русскоязычного инди-рока с элементами постпанка и психоделии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SOYUZ MUSIC
Barcode
[2000095753018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Асфальт
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Воины света, Асфальт, Ночь, Молодость, Реквием Транзистор, Тревожная, Шорох Шпал, Завет
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Новый альбом Асфальт это 7-й по счёту релиз группы Прохор и Пузо, который выдержан уже в привычной для музыкантов манере русскоязычного инди-рока с элементами постпанка и психоделии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Прохор И Пузо - Асфальт (Purple) (2000095753018) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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