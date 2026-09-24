Top.Mail.Ru
Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка - фото 1
Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка - фото 2
Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка - фото 3
Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
The Fifth
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699140
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
The Fifth
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lady In Black, Someone To Love, A Train To Nowhere, Im Not A Fool, No Regrets Where Are You Now, Fly Away, Love Me Or Leave Me, Show Me The Way, A Train To Nowhere (Train Mix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка

Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США. «The Fifth», выпущенный в 1989 году, представил миру обновленный состав Bad Boys Blue. Вместо покинувшего группу Тревора Тейлора к Джону МакИнерни и Эндрю Томасу присоединился Тревор Баннистер. В пластинку вошли два суперхита – «A Train To Nowhere» и «Lady In Black», а в композиции «Show Me The Way» можно услышать рэп-партию Эндрю Томаса. Альбом только закрепил позиции трио на мировых танцполах и в хит-парадах, а на территории бывшего СССР группа уже находилась в статусе диско-суперзвезд.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
The Fifth
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lady In Black, Someone To Love, A Train To Nowhere, Im Not A Fool, No Regrets Where Are You Now, Fly Away, Love Me Or Leave Me, Show Me The Way, A Train To Nowhere (Train Mix)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США. «The Fifth», выпущенный в 1989 году, представил миру обновленный состав Bad Boys Blue. Вместо покинувшего группу Тревора Тейлора к Джону МакИнерни и Эндрю Томасу присоединился Тревор Баннистер. В пластинку вошли два суперхита – «A Train To Nowhere» и «Lady In Black», а в композиции «Show Me The Way» можно услышать рэп-партию Эндрю Томаса. Альбом только закрепил позиции трио на мировых танцполах и в хит-парадах, а на территории бывшего СССР группа уже находилась в статусе диско-суперзвезд.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка - по цене 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...