Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Apacer M.2 NVMe AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1] купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Apacer M.2 NVMe AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1]

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель M.2 NVMe Apacer AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1] - фото 1
Накопитель M.2 NVMe Apacer AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1] - фото 2
Накопитель M.2 NVMe Apacer AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1] - фото 3
Накопитель M.2 NVMe Apacer AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1] - фото 4
Накопитель M.2 NVMe Apacer AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1] - фото 5
Накопитель M.2 NVMe Apacer AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1] - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Энергопотребление
5
  • Накопитель M.2 NVMe Apacer AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1] - фото 1
  • Накопитель M.2 NVMe Apacer AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1] - фото 2
  • Накопитель M.2 NVMe Apacer AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1] - фото 3
  • Накопитель M.2 NVMe Apacer AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1] - фото 4
  • Накопитель M.2 NVMe Apacer AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1] - фото 5
  • Накопитель M.2 NVMe Apacer AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1] - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699137
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.2
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 NVMe AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1]

Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 Apacer AS2280Q4l объемом 512 ГБ — это компактное и производительное решение для систем, обеспечивающее высокую скорость работы и надежное хранение данных. Основанный на технологии 3D NAND, этот SSD предлагает улучшенные характеристики долговечности и энергоэффективности. Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает простую установку в большинство материнских плат и ноутбуков, что делает его универсальным выбором для пользователей, стремящихся к оптимальному соотношению производительности и компактности. С максимальной скоростью чтения до 3600 МБ/с и записи до 3000 МБ/с, Apacer AS2280Q4l значительно повышает производительность системы, сокращая время загрузки операционной системы, приложений и игр. Этот SSD идеально подходит для сборок, ориентированных на высокую скорость работы, будь то игровой ПК, мультимедийная станция или устройство для работы с большими объемами данных. Надежность, скорость и компактность делают его отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer M.2 NVMe AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1]




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.2
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Развернуть
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 Apacer AS2280Q4l объемом 512 ГБ — это компактное и производительное решение для систем, обеспечивающее высокую скорость работы и надежное хранение данных. Основанный на технологии 3D NAND, этот SSD предлагает улучшенные характеристики долговечности и энергоэффективности. Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает простую установку в большинство материнских плат и ноутбуков, что делает его универсальным выбором для пользователей, стремящихся к оптимальному соотношению производительности и компактности. С максимальной скоростью чтения до 3600 МБ/с и записи до 3000 МБ/с, Apacer AS2280Q4l значительно повышает производительность системы, сокращая время загрузки операционной системы, приложений и игр. Этот SSD идеально подходит для сборок, ориентированных на высокую скорость работы, будь то игровой ПК, мультимедийная станция или устройство для работы с большими объемами данных. Надежность, скорость и компактность делают его отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Apacer M.2 NVMe AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1] - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...