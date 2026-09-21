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Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный

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Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 6
Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 7
Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 8
Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 9
Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 10
Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 11
Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
бинокулярная
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 9
  • Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 10
  • Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 11
  • Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699105
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40x-1000x
ТНВЭД
9011800000
Тип насадки
бинокулярная
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
110x120
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х29х22
Вес, кг.
4.4

Описание товара Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный

Бинокулярный биологический микроскоп Levenhuk 450B для наблюдений по методу светлого поля, в том числе и с применением масляной иммерсии, подходит начинающим, студентам и профессионалам для проведения академических исследований, работы с прозрачными образцами, органическими препаратами, бактериями, микроорганизмами и т. д. Прибор используется в сферах медицины, микробиологии, биохимии, ветеринарии, экологии, защиты окружающей среды и других. Общая кратность микроскопа составляет 40–1000х – этого достаточно для решения большинства любительских и профессиональных задач. Визуальный узел насадки имеет наклон 30°, что делает работу с прибором физиологичной и удобной для шеи и спины, также насадка поворачивается вокруг своей оси на 360°. В конструкции микроскопа использованы широкопольные окуляры WF10x/18 мм, дающие увеличение 10 крат. Револьверное устройство вмещает 4 ахроматических объектива с увеличением 4х, 10х, 40х и 100х, обеспечивающих стабильно яркое, четкое и детализированное изображение без хроматических аберраций, виньеток и расплывчатости. Объективы 40х и 100х оснащены пружинящими оправами, а 100-кратный объектив также можно использовать для масляной иммерсии. Образцы для исследований помещаются на двухкоординатный механический предметный столик, под которым располагаются остальные важные элементы конструкции микроскопа: подсветка, состоящая из светодиода 1 Вт с коллектором, и конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и специальным держателем для фильтра. Levenhuk 450B отличается высокой мобильностью, поскольку может работать как от сети переменного тока, так и от 3 батареек типа АА – удобно для транспортировки, путешествий, учебы, поездок на выставки и научные мероприятия.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40x-1000x
ТНВЭД
9011800000
Тип насадки
бинокулярная
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
110x120
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокулярный биологический микроскоп Levenhuk 450B для наблюдений по методу светлого поля, в том числе и с применением масляной иммерсии, подходит начинающим, студентам и профессионалам для проведения академических исследований, работы с прозрачными образцами, органическими препаратами, бактериями, микроорганизмами и т. д. Прибор используется в сферах медицины, микробиологии, биохимии, ветеринарии, экологии, защиты окружающей среды и других. Общая кратность микроскопа составляет 40–1000х – этого достаточно для решения большинства любительских и профессиональных задач. Визуальный узел насадки имеет наклон 30°, что делает работу с прибором физиологичной и удобной для шеи и спины, также насадка поворачивается вокруг своей оси на 360°. В конструкции микроскопа использованы широкопольные окуляры WF10x/18 мм, дающие увеличение 10 крат. Револьверное устройство вмещает 4 ахроматических объектива с увеличением 4х, 10х, 40х и 100х, обеспечивающих стабильно яркое, четкое и детализированное изображение без хроматических аберраций, виньеток и расплывчатости. Объективы 40х и 100х оснащены пружинящими оправами, а 100-кратный объектив также можно использовать для масляной иммерсии. Образцы для исследований помещаются на двухкоординатный механический предметный столик, под которым располагаются остальные важные элементы конструкции микроскопа: подсветка, состоящая из светодиода 1 Вт с коллектором, и конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и специальным держателем для фильтра. Levenhuk 450B отличается высокой мобильностью, поскольку может работать как от сети переменного тока, так и от 3 батареек типа АА – удобно для транспортировки, путешествий, учебы, поездок на выставки и научные мероприятия.
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Отзывы


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