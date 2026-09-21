Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный
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Характеристики
Описание товара Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный
Бинокулярный биологический микроскоп Levenhuk 450B для наблюдений по методу светлого поля, в том числе и с применением масляной иммерсии, подходит начинающим, студентам и профессионалам для проведения академических исследований, работы с прозрачными образцами, органическими препаратами, бактериями, микроорганизмами и т. д. Прибор используется в сферах медицины, микробиологии, биохимии, ветеринарии, экологии, защиты окружающей среды и других. Общая кратность микроскопа составляет 40–1000х – этого достаточно для решения большинства любительских и профессиональных задач. Визуальный узел насадки имеет наклон 30°, что делает работу с прибором физиологичной и удобной для шеи и спины, также насадка поворачивается вокруг своей оси на 360°. В конструкции микроскопа использованы широкопольные окуляры WF10x/18 мм, дающие увеличение 10 крат. Револьверное устройство вмещает 4 ахроматических объектива с увеличением 4х, 10х, 40х и 100х, обеспечивающих стабильно яркое, четкое и детализированное изображение без хроматических аберраций, виньеток и расплывчатости. Объективы 40х и 100х оснащены пружинящими оправами, а 100-кратный объектив также можно использовать для масляной иммерсии. Образцы для исследований помещаются на двухкоординатный механический предметный столик, под которым располагаются остальные важные элементы конструкции микроскопа: подсветка, состоящая из светодиода 1 Вт с коллектором, и конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и специальным держателем для фильтра. Levenhuk 450B отличается высокой мобильностью, поскольку может работать как от сети переменного тока, так и от 3 батареек типа АА – удобно для транспортировки, путешествий, учебы, поездок на выставки и научные мероприятия.
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